Bugün gündemde neler var? (08.02.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 36. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yusuf İslam, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da, AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı resmi törenle karşılayacak ve Al-Serraj ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'i kabul edecek.

3- TBMM Başkanı Vekili Ahmet Aydın, Alman Federal Meclisi Almanya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Michelle Müntefering başkanlığındaki heyet ile bir araya gelecek.

4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi Protokolü" imza törenine iştirak edecek.

2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, Erciyes AŞ'yi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.

3- TBMM Genel Kurulunda TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere görüşülecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, YÖK Başkanlığında yapılacak Üniversitelerdeki Eğitim, Bilim ve Teknoloji Odaklı Strateji ve Politikaları Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için BOTAŞ'a vereceği kredi anlaşmasının imza törenine katılacak.

3- TÜİK, geçen yıla ilişkin sanayi üretim endeksi ile perakende satış endekslerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr başkanlığında Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısı yapılacak.

- Çavuşoğlu ve Cubeyr, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, Türkiye temasları kapsamında Ankara Üniversitesi'ni ziyaret edecek. Wirtu'ya, "Ankara Üniversitesi Dostluk Payesi" unvanı verilecek.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Yasir Arafat ile Filistin'in milli şairi Mahmud Derviş'in kabri ve müzelerini ziyaret edecek, Filistin Kültür Bakanı Ehab Bessaiso ve Filistin Turizm Bakanı Rula Maya ile görüşecek.

- Avcı, TİKA Filistin Temsilciliği ziyaret edecek, Türkiye Dostluk ve Mezunlar Derneği üyeleriyle bir araya gelecek ve ardından Doğu Kudüs'e geçerek Harem-i Şerif'i (Mescid-i Aksa) ziyaret edecek.

4- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Riyad'da Suudi yetkililerle bir araya gelecek.

5- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Almanya'nın Fraport Skyliners takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Frankfurt/22.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Wisla Can-Pack'i konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda BC Enisey-Demir İnşaat Büyükçekmece, CSU Oradea-Muratbey Uşak ve Ironi Nahariya-Gaziantep Basketbol maçları oynanacak.

(Krasnoyarsk/15.10/Oradea/19.15/Nahariya/20.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Spor Citylift Girona-Bellona AGÜ ve Reyer-Yakın Doğu Üniversitesi maçları yapılacak.

(Girona/21.00/Venedik/22.30)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA-Uralochka, Fenerbahçe-Touron ve Dresdner-VakıfBank karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/16.30/19.30/Dresden/21.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası 8'li final rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın Slavia Bratislava takımını konuk edecek.