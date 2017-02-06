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Buradasınız : » » Bugün gündemde neler var? (06.02.2017)

Bugün gündemde neler var? (06.02.2017)

Bugünün gündemi kısaca şöyle;

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Bugün gündemde neler var? (06.02.2017)

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

2- Eğitimde ikinci yarıyıl başlıyor

- 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen ders başı yapacak.

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, eğitim-öğretim yılının ikinci dönem açılışı ve "okul sütü dağıtımı" dolayısıyla Batıkent Kent Koop İlkokulunda düzenlenecek etkinliğe katılacak.

EKONOMİ

1- TÜİK, 2016 yılı 3. çeyreğe ilişkin Hanehalkı Yurtiçi Turizm İstatistiklerini açıklayacak.

2- Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) Çayırhan'da bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirilecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika'da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ayrı ayrı görüşecek.

2- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiliz mevkidaşı Theresa May ile bir araya gelecek.

3- Türk, Rus ve İranlı yetkililer Suriye konulu teknik toplantı gerçekleştirecek.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

5- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Film-San Vakfı tarafından hayata geçirilen "Genç Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki İstihdam Politikalarına Bakış Açısı Zirvesi", Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın son maçında Galatasaray Odeabank ile TOFAŞ, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. 

Etiketler: gündem, bugünün gündemi
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