Bugün gündemde neler var? (04.08.2017)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Ağrı ve Erzurum'da, DSİ tesisleri toplu temel ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı törenlerine katılacak.

-Eroğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, koordinasyon toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde doğalgaz temel atma törenlerine katılacak.

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, havalimanı yeni terminal binasının temel atma törenine katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

2- TÜİK, 2017 yılı Ocak-Mart dönemi (1. çeyrek) hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini duyuracak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayı reel efektif döviz kuru verisini açıklayacak

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Filipinler'de Kamboçya, Brunei, Sri Lanka, Filipinler ve Singapurlu mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

2- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali açılış törenine katılacak, İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret edecek, Ahmed-i Hani Müzesi ve Geleneksel Doğubayazıt Evi'nin açılışını yapacak.

GÜNCEL

1- FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

- İlk gün Türk sporculardan Emre Zafer Barnes (100 metre elemeleri), Meryem Akdağ (1500 metre 1. tur) ve Polat Kemboi Arıkan (10 bin metre erkekler finali) piste çıkacak.

2- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunun kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

3- A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Mircea Lucescu için Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

4- Merkez Hakem Kurulunun yaz dönemi semineri, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak.

5- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaşacak.