Bugün gündemde neler var? (04.01.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 33. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve Kıbrıs Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı ayrı ayrı kabul edecek.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) ile Medya-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi imza törenine katılacak.

5 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirileceği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleriyle bir araya gelecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ziyaret edecek, toplu temel atma törenine katılacak, Kurşunlu Camisi ve esnafı ziyaret ederek sokak sağlıklaştırılmasına ilişkin incelemede bulunacak.

- Özhaseki, Üçkuyu mevkisinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını inceleyecek, Bağlar TOBB Şehit Ferdi İmam Hatip Lisesini ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek.

3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üretimi tamamlanan 19'uncu "T-129 ATAK Helikopteri''nin birliğine uğurlanması törenine iştirak edecek.

4- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşecek.

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

3- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kocatepe Üniversitesi akademik yıl toplantısı ile il koordinasyon toplantısına katılacak, Ulu Cami, Mevlevi Camisi, İmaret Camisi ve Taş Medrese'yi ziyaret edecek.

- Avcı, vefatının 100. yılı dolasıyla Tamburi Cemil Bey'in eserlerinden oluşan özel konser ve CD belgesel tanıtımına katılacak.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, EYOF 2017 Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne katılacak Türk sporcuları kabul edecek.

2- Futbolda 2. transfer ve tescil dönemi başlayacak.

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Avtodor Saratov ve Muratbey Uşak-Rosa Radom karşılaşmaları yapılacak.

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Elan Chalon-Gaziantep Basketbol ve BCM Gravelines-Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmaları oynanacak.

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe ve Bourges Basket-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

