Bugün gündemde neler var? (04.01.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 33. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.
2- Başbakan Binali Yıldırım, TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.
- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve Kıbrıs Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı ayrı ayrı kabul edecek.
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) ile Medya-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi imza törenine katılacak.
5 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirileceği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleriyle bir araya gelecek.
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ziyaret edecek, toplu temel atma törenine katılacak, Kurşunlu Camisi ve esnafı ziyaret ederek sokak sağlıklaştırılmasına ilişkin incelemede bulunacak.
- Özhaseki, Üçkuyu mevkisinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını inceleyecek, Bağlar TOBB Şehit Ferdi İmam Hatip Lisesini ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek.
3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üretimi tamamlanan 19'uncu "T-129 ATAK Helikopteri''nin birliğine uğurlanması törenine iştirak edecek.
4- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşecek.
2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.
3- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.
4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kocatepe Üniversitesi akademik yıl toplantısı ile il koordinasyon toplantısına katılacak, Ulu Cami, Mevlevi Camisi, İmaret Camisi ve Taş Medrese'yi ziyaret edecek.
- Avcı, vefatının 100. yılı dolasıyla Tamburi Cemil Bey'in eserlerinden oluşan özel konser ve CD belgesel tanıtımına katılacak.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, EYOF 2017 Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne katılacak Türk sporcuları kabul edecek.
2- Futbolda 2. transfer ve tescil dönemi başlayacak.
3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Avtodor Saratov ve Muratbey Uşak-Rosa Radom karşılaşmaları yapılacak.
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Elan Chalon-Gaziantep Basketbol ve BCM Gravelines-Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmaları oynanacak.
5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe ve Bourges Basket-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.