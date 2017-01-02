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Bugün gündemde neler var? (02.01.2017)

Bugünün gündeminin ana başlıkları şöyle;

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Bugün gündemde neler var? (02.01.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile görüşecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulunu toplayacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile bir araya gelecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan Burak Yıldız için Mersin Muğdat Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazına katılacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı görüşecek.

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta, Fenerbahçe-Anadolu Efes ve Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş maçlarıyla sona erecek. 

Etiketler: gündem, bugün gündemde neler var
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