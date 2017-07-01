Bugün gündemde neler var? (01.07.2017)

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısına katılacak. Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul edecek.

2- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısına iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Kızılcıkorman mevkisinden devam edecek.

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 2016-2017 dönemi mezuniyet törenine katılacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kıbrıs Konferansı, İsviçre'de devam edecek. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, eski Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Helmut Kohl onuruna Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenecek Avrupa Onur Töreni'ne katılacak.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Tarkan, Fizy Konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

2- Yerli animasyon "Doru" filminin galası Kanyon AVM'de yapılacak.

SPOR

1- Avrupa'nın en iyi amatör futbol takımlarını bir araya getiren ve bu yıl Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası finalleri başlayacak.

- Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'daki ilk maçında TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ukrayna ekibi Ingulec ile karşılaşacak.