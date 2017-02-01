  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.783
    EURO 4.082
  • BIST 86495.53
    ALTIN 146.937
Buradasınız : » » Bugün gündemde neler var? (01.02.2017)

Bugün gündemde neler var? (01.02.2017)

Bugünün gündemi kısaca şöyle;

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bugün gündemde neler var? (01.02.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul edecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" törenine katılacak ve partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

4- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ASO Teknik Kolejini ziyaret edecek.

2- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ürünlerinin ocak ayındaki üretici-tüketici fiyatları ile gündemdeki diğer konulara ilişkin basın toplantısı yapacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye-İsrail arasında son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin 15'incisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem'in başkanlığında Ankara'da yapılacak.

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede görüşecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Noliko Maaseik, Arkas Spor-Paris Volley ve Knack-Halkbank karşılaşmaları oynanacak.

2- Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final ilk maçında Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımına konuk olacak.

3- Voleybol Erkekler Challenge Kupası 8'li final rövanşında Ziraat Bankası, Bosna Hersek'in MOK Jedinstvo takımıyla karşılaşacak.

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Famila Schio, Dinamo Kursk-Fenerbahçe ve ESBVA-LM-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak. 

Etiketler: gündem, bugünün gündemi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER