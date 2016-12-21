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'Bugün bir Rus ajansında çıkan ifade, tarafıma ait değildir'

Milli Savunma Bakanı Işık, "Bugün bir Rus ajansında çıkan ifade, tarafıma ait değildir." dedi.

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Bugün bir Rus ajansında çıkan ifade, tarafıma ait değildir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bugün bir Rus ajansında çıkan ifade, tarafıma ait değildir. Bizim ifademiz, 'Halep'ten insani tahliyelerin yapılmasıyla ilgili başarılı bir operasyon sürdürülürken, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne yapılan saldırının zamanlaması manidardır' şeklindedir." dedi.

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Milli Savunma Bakanı Işık'a ait olduğu iddia edilen ve RİA Novosti haber ajansında yer alan "Doğu Halep'in militanlardan arındırılması için başarılı operasyonun devam ettiğini gözlüyoruz." ifadesinin doğru olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine açıklamada bulunan Işık, şunları kaydetti:

"Bugün bir Rus ajansında çıkan ifade, tarafıma ait değildir. Bu ifade tekzip edilmiştir. Bizim ifademiz, 'Halep'ten insani tahliyelerin yapılmasıyla ilgili başarılı bir operasyon sürdürülürken, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne yapılan saldırının zamanlaması manidardır' şeklindedir. Özellikle haber ajansının geçtiği ifadenin gerçek olmadığına yönelik tekzibi yaptık. Bu kadar yakın takip eden milletvekili arkadaşların tekzibi de takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tekzip yapılalı da birkaç saat oldu."

Işık, "Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir terör örgütü arasında ayrım yapmaz. Bütün terör örgütleri bizim için aynıdır. Türkiye, tamamen bu noktada ilkesel duruş sergilemektedir." ifadesini kullandı.

Etiketler: fikri ışık, ria novosti, Rus Büyükelçi, andrey karlov
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