  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Buğday filminin galası Beştepe'de yapılacak

Buğday filminin galası Beştepe'de yapılacak

Semih Kaplanoğlu'nun son filmi "Buğday"ın galası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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Buğday filminin galası Beştepede yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Semih Kaplanoğlu'nun son filmi "Buğday"ın galasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bu akşam saat 19.00'da Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

"Bal", "Süt" ve "Yumurta" üçlemesiyle bilinen yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun son filmi "Buğday", 24 Kasım'da vizyona girecek.

Film, parlak bir kariyeri ve bildiği her şeyi terk eden bilim insanı Cemil Akman ile tohum genetiği uzmanı Prof. Dr. Suat Erin'in yolculuğunu konu ediniyor.

AA 

Etiketler: Buğday filmi, Buğday filminin galası
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