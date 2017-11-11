'Bu verimli topraklar üzerinde içeride ve dışarıda hesaplar yapılıyor'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti 6. Olağan Kilis Merkez İlçe Kongresi'nde konuşu.

Bakan Demircan, Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, bu verimli topraklar üzerinde içerde ve dışarıda hesaplar yapıldığını belirtti.

Kilislilerin Suriyelilere yaptığı ensarlığın insanlık tarihinde yerini alacağını ifade eden Demircan, şunları kaydetti:

"Bu coğrafya tarihe dönüp baktığımızda insanlığın harmanlandığı yer. Tarih boyunca buralarda sürekli büyük sıkıntılar yaşanmış ama büyük çözümlerde üretilmiştir. Aziz milletimiz büyük bir millet dolayısıyla büyük milletin sorunları da büyük olur. Bu millet büyük sorunların üstesinden gelmeyi her zaman başarmış ve başaracaktır da. İnşallah gelecek bu coğrafya ve insanlık için çok daha güzel günler getirecek ama bizden bu güzelliğin gelmesi için birliğimizi beraberliğimizi korumamızı istiyor. Bu coğrafyada birliğimizi beraberliğimizi koruyamazsak nice büyük tehlikelerin bizi beklediğini komşularımızın karşı karşıya kaldığı sorunlardan görüyoruz."

Gönül ve inanç coğrafyasının sınırlarının, coğrafi sınırların çok ötesinde olduğuna işaret eden Demircan, "Bu coğrafyanın tarihte kayıtları var. Çanakkale'ye gidip o kayıtları kaldırıp baktığınızda Şamlı Mehmet ile Halepli Mehmet'in, Trabzonlu Ahmet'in, Samsunlu Hüseyin'in ve İzmirli Efe'nin koyun koyuna yattığını görürsünüz." dedi.

Bakan Demircan, milletin birlik ve beraberliğini Batılı ve emperyalist güçlerin çeşitli oyunlarla bozduğunu anlatarak, bölgeye musallat olan işgalcilerin mevcut sınırları çizdiğini ancak milletin o sınırları kabul etmediğini söyledi. Demircan, Kilis'te sergilenen misafirperverliğin de bunun en büyük göstergesi olduğunu vurguladı.

'Türkiye'deki birlik ve beraberliğin bozulması için hem içeriden hem dışarıdan uğraşılıyor'

Demircan, "Bir zamanlar PKK, DHKPC ile uğraşıyorduk ancak gördük ki 2 yıl önce FETÖ terör örgütü, dantel gibi, milleti ele geçirmek için çalışmış ağını örmüş, dokumuş ve Türkiye'ye bu ağı geçirmeye kalkıştı. Bu aziz millet, lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında iradesini birleştirerek onun gösterdiği işaretin izine giderek milleti ve devleti uçurumun kenarından aldı. Bu terör örgütleri bitmedi bitmeyecek ama onlara karşı birliğimiz beraberliğimiz elbette ki bizim başarımızı yerine getirecektir. Öbür taraftan bilgiyi üretecek bir nesil ve gelecek kuşak yetiştirmek zorundayız. Aksi takdirde bu coğrafyada mücadelenin ardı arkası kesilmez. Birliği beraberliği parçalamak bölmek istediler bölemediler şimdi başka oyunların peşindeler. Bu coğrafyayı yeniden alt üst etmek istiyorlar bunu da elbette ki milletimiz engelleyecek." dedi.

AK Parti iktidarıyla başta sağlık sektörü olmak üzere her alanda ciddi ilerleme kaydedildiğini anlatan Demircan, AK Parti'nin sadece bir siyasi hareket olmadığını, milletin geçmiş tarihini, kültürünü, değerlerini temsil ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA