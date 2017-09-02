Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin Kumluca İlçe Başkanlığınca 50. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında, konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Kumlucalılara selamını ileterek başladı.

Bayramların birlik ve beraberliğe vesile olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Kumluca'daki programda tüm siyasi partilerden temsilcilerin yer aldığını dile getirdi.

"Bu vatan topraklarına göz dikenlerin gözü oyulur"

Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen yoluna emin adımlarla devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, bölgelerinde sürekli krizler olduğunu, dünyadaki problemlerin yarısının ve en ciddilerinin bu bölgede bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin tüm bunlara rağmen istikrarlı şekilde yoluna devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, "15 yıl Türkiye için kolay olmadı. Terör belasıyla mücadele ediyoruz. Terörün her türlüsüyle yaptığımız mücadelemizde başarılı oluyoruz. Teröristleri dağlardaki yaşadıkları inlerine gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz. Bu vatan topraklarına göz dikenlerin gözü oyulur. Türkiye geçen yıl hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bütün sıkıntılara rağmen Türkiye bu sene ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu bir rekor. Dünyada yüzde 2'nin üzerinde büyüdükleri zaman 'Büyük bir oran' olarak görüyorlar. Kişi başına düşen milli geliri 3 bin dolardan 11 bin dolara çıkarmak yetmez, milli geliri 30-40 bin dolara çıkartmamız lazım." diye konuştu.

"Bu işi çözmemiz lazım"

Çavuşoğlu, dünyada Arakan'daki Müslümanlara kendilerinden fazla hassasiyet gösteren olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Birçok Müslüman ülke var. Nerede onlar, niye sesleri çıkmıyor? Herkes birbiriyle uğraşıyor, birbirini boğmaya çalışıyor. Müslümanlar zulüm altında. Neden birlik beraberlik içinde hareket etmiyoruz? Sorunları çözmek için neden çaba sarf etmiyoruz? Oradaki kardeşlerimize 70 milyon dolardan fazla yardım ulaştırdık. Yardım ulaştırmak yetmez. İki hafta sonra New York'ta Müslüman ülkelerin liderleri, uluslararası örgütler, BM Arakan Danışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ve BM genel sekreteri ve diğer liderlerle toplantı yapıp bu işi çözmemiz lazım."

"Çok güçlü bir ülke olmalıyız"

İki hafta önce Irak'a gittiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Erbil'e gittim, mesajlarımızı verdim. Referandumun ne kadar yanlış olduğunu söyledim. Buradaki Türkmen kardeşlerimizle bir araya geldik. Türkmenler "Bize daha fazla okul, hastane yapın' diyor. Çocuklarına daha fazla burs istiyorlar. Güçlü olmasak, ekonomimiz iyi olmasa biz bunların altından kalkabilir miyiz? İnsani yardımlarda ABD'den sonra ikinci ülkeyiz. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama 6 milyar dolarla en fazla insani yardım yapan ikinci ülkeyiz. ABD, 6,3 milyar dolar ile birinci sırada. Bu sene Amerika'yı da geçeriz. Milli gelire göre oranla ise dünyanın açık ara birinci ülkesiyiz. Biz böyle bir milletiz. Ümmetin de soydaşlarımızın da tüm dünya mazlumlarının da bizden beklentisi var. O yüzden çok güçlü bir ülke olmalıyız."