Başbakan Binali Yıldırım'ın Hakkari temaslarına eşlik eden Canikli; "Bu kardeşliğin fotoğrafına iyi bakın. Bu kardeşliği, bu dostluğu hiç kimse bozamaz, yıkamaz" diye seslendi.

Canikli, 'bütün dünya görsün bütün dünya görsün hakkarinin bu meydanın bu görüntüyü bu kardeşliğin resmidir dostluğun resmidir bu birlikteliğin görüntüsüdür bütün dünya bu manzarayı görsün avrupa sen de gör bu manzarayı sen de gör. Burası hakkari burada kardeşlik var dostluk var türkiye'nin bütünlüğü burada ey avrupa bu fotoğrafı gördükten sonra hesabını yap bu kardeşliği bozamazsın uğraşma hain örgütler bu kardeşliğin fotoğrafına iyi bakın. Bu kardeşliği bu dostluğu hiçkimse bozamaz yıkamaz. Bu ülkenin bütünlüğünü kimse ortadan kaldıramaz bu fotoğraf onun tescilidir, bu millete kimsenini diz çöktüremeyeceğinin fotoğrafıdır bu' dedi.

Kaynak: TRT Haber