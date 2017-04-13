Başbakan Binali Yıldırım, özel bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, "Baktım Sayın Baykal, Sayın Kılıçdaroğlu efendim diyor ki 'Kaddafi, Esed, Saddam gibi tek adam' Öyle bir şey olabilir mi? Bu Türkiye'ye, Türk halkına hakarettir, şiddetle reddediyorum. Siz nasıl Türkiye'yi 94 yıllık demokrasi deneyimi olan ve 1950'den beri de çok partili hayatı benimsemiş olan ve o günden bugüne 48 hükümet kurmuş, kuruluştan bu tarafa 65 hükümet kurmuş bir ülkeyi getiriyorsunuz Kaddafi, Esed, Saddam'la yan yana koyuyorsunuz. Bu bizim halkımıza hakarettir." ifadelerini kullandı.

"'Evet' dediğin 50 artı 1'dir"

"'Evet' sonucunun çıkacağı konusunda benim hiçbir tereddüdüm yok, rahatım." diyen Başbakan Yıldırım, "Rahat bir şekilde 'evet' mi çıkacak sorusu üzerine" şunları söyledi:

"Orasını karıştırmayın. 'Evet' dediğin 50 artı 1'dir, Allah ne verirse onun üstüne bin bereket versin."

"Yeni yönetim, bu yapının bu darbeyle ilişkili olduğunu düşünüyor"

Başbakan Yıldırım, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, "Benim kanaatime göre yeni yönetim, bu yapının bu darbeyle ilişkili olduğunu düşünüyor, önceki yönetime göre. Yeni yönetim bizim bu yaşadıklarımızı daha iyi anlıyor. Hatırlayın Trump kampanya konuşmalarında 15 Temmuz'u değerlendirdi zaten. 'Bu bir darbedir ve Recep Tayyip Erdoğan bu darbeyi bastırmıştır' dedi. Dolayısıyla darbe olduğu konusunda bir tereddüt olmadığı gibi bu darbenin de Pensilvanya'yla ilintili olduğu konusuna uzak değil. Onu söyleyeyim. Ama henüz istediğimiz hızda ilerlemiyor. Hem hukuki yönden hem de hükümetler arası ilişkilerde bu konu bizim öncelikli konularımız arasında yer alıyor." dedi. AA