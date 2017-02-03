Bakan Çelik, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de hainlerin karşısına Adana'da en önce teşkilatlarının çıktığını aktararak, "Bizi yasaklarla, siyasi suikastlarla, darbelerle engelleyemediler, 15 Temmuz darbe girişimiyle yıkamadılar. Şimdi 2002'den beri yürüttüğümüz büyük mücadelenin önemli bir aşamasına geldik. Başbakanımızın, güçlü liderliğinde MHP ile yürütülen görüşmeler sonucunda Türkiye'de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu Anayasa değişikliğini yapmak üzere TBMM'de bu değişikliği geçirdik. Şimdi aziz milletimizin huzuruna gelmiştir bu değişiklik. Bu Türkiye için tarihi bir şanstır." ifadesini kullandı.

"Millet bu sistem değişikliğine karar verecektir"

Türkiye'nin 200 yıldır bu konuları tartıştığına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Dünün ve bugünün konusu değildir. Bugün artık millet karar verecektir. Millet bu sistem değişikliğine karar verecektir. Bizi kendi içimizde zayıflatan, kendi içimizde zaaflara ve sıkıntılara düşüren bütün bu zaafları aşmak için önümüzde büyük bir fırsat vardır. Şimdi yapmamız gereken şey şudur, Adana'da sandıklardan 'evet' çıkaracağız ama bu yetmez Adana'da sandıklardan 'evet'i patlatacağız". Ama yetmez, Adana olarak Türkiye'de en çok 'evet' çıkaran il olmaya hazır mıyız? Bir kere 'evet' demeye hazır mıyız, ikinci kere evet mi, üçüncü kere evet mi? Sayın Başbakanım, 'İşte Başbakan işte teşkilat', hayırlı uğurlu olsun."