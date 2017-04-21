Bu tünelle 4 dakikada iklim değişecek

Antalya'nın İbradı ilçesindeki Akdağ'da 5 kilometrelik tek tüp şeklinde yapımı süren Demirkapı Tüneli'nde 3 yıldır devam eden çalışmaların sonunda ışık göründü.

İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında 2013'te yapımına başlanan Demirkapı Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Antalya 13. Bölge Müdürlüğünce sürdürülen tünel ve yol yapım çalışmaları tamamlandığında Antalya-Konya arasındaki mesafe 45 kilometre kısalacak.

İki kent arasında Seydişehir-Akseki-Manavgat üzerinden sağlanan ulaşıma alternatif olacak yeni yol, Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergahında Gembos ve Eynif ovalarından geçerek, Antalya'nın Serik ilçesine bağlanacak.

İklim farklılığı 4 dakikada hissedilecek

Akdağ'da yapımı devam eden 5 kilometrelik Demirkapı Tüneli, Akdeniz Bölgesini İç Anadolu'ya daha da yakınlaştıracak. Konya üzerinden Antalya'ya gidenler, tünelin çıkışında sıcaklık değişimini büyük ölçüde hissedecek.

İki bölge arasında bariz sıcaklık farkının hissedildiği yerde bazı günlerde yağış değişikliğinin yaşandığı görülüyor. Konya tarafında yağmur veya kar yağarken, Akdağ'ın diğer yamacında ise güneşli ve sıcak hava hissediliyor. Tünelden 80 kilometre hızla 4 dakikada geçilebilecek olmasıyla kısa süre içinde iklim farklılığı hissedilecek.

Demirkapı Tüneli'nin, projenin tamamlanmasıyla bölgenin sosyoekonomik yapısının yanında turizm aksını da etkilemesi bekleniyor.

"Tünelin iki ucu birleşti"

Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, yaptığı açıklamada, tünelin tek tüp ve 12 metre genişliğinde inşa edildiğini söyledi.

Rutin çalışmaların sürdüğünü ve hedeflenen sürede de tamamlanacağını aktaran Çobanoğlu, projede kemer, kiriş ve invert imalatının devam ettiğini dile getirdi.

Çobanoğlu, 5 kilometrelik tünelin iki ucu arasındaki kot farkının 150 metre olduğuna işaret ederek, 2 bin 836 metrede iki yakanın birleştiğini bildirdi.

Tünelde 3 yıldır süren imalatın ardından ışığın görünmesiyle büyük sevinç yaşandığını anlatan Çobanoğlu, şöyle devam etti:

"Tünelin iki ucu arasında bariz sıcaklık farkı hissediliyor. Konya tarafı ile Serik bölgesinde 10-12 derece sıcaklık farkı bulunuyor. Özellikle kış aylarında tünelin Konya ucunda kar yağarken, Antalya tarafında sıcak bir hava ile karşılaşılıyor. 2 bin metre yükselikteki Akdağ'ın altında yürütülen çalışmalarda ışık göründü. Delme, patlatma yöntemiyle tünelin iki ucu birleşti. Tünelin yıl sonunda hizmete açılmasını planlıyoruz. Büyük bir proje, yapımı devam eden en uzun tünel inşaatları arasında yer alıyor. Tünelin inşasında herhangi bir iş kazasının yaşanmaması da sevindirici. Bölge halkının merak ettiği bir tünel. Şantiyeye bilgi almak için gelenler de oluyor. Hizmete alındığında önemli bir trafik akışını sağlayacağını düşünüyoruz."