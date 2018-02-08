Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisinin Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek göreve yeni seçilen Mehmet Yılmaz ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

Kongrelerin AK Parti'nin daha da güçlenmesine, daha fazla birlik beraberlik içinde olmasını sağlayan en büyük platformlar olduğunu vurgulayan Gül, artık ilçe kongrelerinin bittiğini şimdi 2019 seçimlerinde başarılı olmak için çalışma zamanı olduğunu ifade etti. Gül, Gazi şehrin asla AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadığını belirtti.

'Türkiye'nin geleceği, istikrarı ve ekonomi alanında güçlenmesi için 2019 en önemli seçim'

Gül, AK Parti Gaziantep il kongresinin 25 Şubat'ta gerçekleştirileceğine işaret ederek, Türkiye'nin kaderinin AK Parti'nin kaderiyle iç içe geçmiş durumda olduğunu söyledi.

2019 seçimlerinin Türkiye'nin geleceği, istikrarı, Türkiye'nin daha güçlü olması, daha hukuk, demokrasi ve ekonomi alanında güçlenmesi için en önemli seçim olduğuna değinen eden Gül, "O yüzden teşkilatlarımız milletimizle daha da bütünleşerek, asla onlara tepeden bakarak değil onların hizmetkarı oldukları düşüncesiyle gece gündüz çalışmalıdır." dedi.

"Bu toprakların, asla bir çakıl taşını dahi kimseye yedirmeyeceğiz"

Bakan Gül, Türkiye'nin gerek içeride gerek dışarıda terör örgütlerine ve onlara destek verenlere karşı beka mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleyi verirken canla başla çalışanlar olduğu gibi bunu engellemek, bunu hafife almak, mümkünse tökezletmek isteyenler de elbette çıkıyor. Bu tarihin her döneminde olmuştur. Ama biz milli, yerli, bu topraklara yüreğiyle, bedeniyle ait olan insanlarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Türkiye'yi tehdit eden, Kilis'imizde camimize bomba atan, vatandaşlarımızı tehdit teröre karşı çok önemli bir operasyon yapılıyor. Bu operasyonda bugün de 2 şehidimizi defnedeceğiz. Hepsinin ruhu şad olsun. Ama biz bu toprakların, asla bir çakıl taşını dahi kimseye yedirmeyeceğiz. Şehitlerimizin emanetidir. Bu emaneti canla, başla koruyacağız. Kimse bizden Türkiye'yi tehdit eden teröre karşı bizim seyirci kalmamızı bekleyemez. Hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Sonuna kadar da, bu tehdit ortadan kalkana kadar bu hakkımızı kullanacağız. Türkiye 2019'a, milli ve yerli olanların mutabakatıyla inşallah emin adımlarla yürüyecek. Milli mutabakatla Türkiye'nin 2023 vizyonunu, 2053 ve 2071 vizyonunu hep birlikte başarıyla gerçekleştireceğiz. Buna yönelik çalışmalarımız da büyük bir hızla gayretle devam etmekte. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ki, Türkiye'nin geleceği daha aydınlık, daha güçlüdür. 2019 seçimlerinde de inşallah milletimizin kazandığı, milli ve yerli mutabakatın kazandığı bir seçim olacaktır. Ama bi seçimler öyle gayret etmeden olmuyor. Kapısını çalmadık hiçkimse bırakmayacağız. Çünkü AK Parti bir gönül davasıdır, memleket sevdası işidir."

Kaynak: AA