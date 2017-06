'Bu topraklara göz diken hainlere ders vermeyi sürdüreceğiz'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu topraklara göz diken hainlere bugüne kadar olduğu gibi ders vermeyi sürdüreceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Bunu halkımızla askerimiz el ele, gönül gönüle, kucak kucağa yapacak. Bu noktada her kim farklı düşünürse bilsin ki alacağı cevap açıktır." dedi.

Bakan Işık, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hakkari'deki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Havalimanı'ndan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Işık, buradaki iftar programında, şehit yakınları, gaziler ve askerlerle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Işık, kendileri için Uzunköprü, Lüleburgaz neyse Yüksekova'nın, Şemdinli'nin de aynı, aziz vatanın parçası olduğunu belirterek, "Bu vatan bir bütündür. Bu vatanın üzerinde yaşayan her bir kardeşimizin bu ülkenin sağladığı imkanlardan yararlanmada eşit hakka sahip olduğunu özellikle belirtmek isterim." diye konuştu.

Şehitleri birer kılavuz olarak nitelendiren Işık, "Şehitlerimiz bu ülkenin, milletin, birliğinin, beraberliğinin en önemli, anlamlı işaretleridir." ifadesini kullandı.

Bu topraklarda bin yıldır birlik, beraberlik içinde kardeşçe yaşandığını anlatan Bakan Işık, şöyle konuştu:

"Kaderimiz, sevincimiz, üzüntümüz bir. Biz, bir tek milletiz. Bu bir, beraber olmanın bedelini de hep beraber çok zaman ödedik. Malazgirt'te başlayan birlik serüveni inşallah kıyamete kadar devam edecek. Malazgirt ile başlayan ve her dönemdeki sınamalara büyük bir kararlılıkla cevap veren aziz milletimizin değerli evlatları inşallah bu birliğini ve beraberliğini ilanihaye devam ettirecek. Çanakkale'ye gittiğinizde, şehitliğe baktığınızda oradaki şehitlik 81 vilayetin hatta o dönem Osmanlı coğrafyasının tamamının insanlarının kucak kucağa yattığı bir yerdir. Orada Yüksekovalı da Hakkarili de Edirneli de Samsunlu da Mersinli de vardı. İstiklal Harbi'ni yaparken doğu-batı, etnik köken ayrımı yoktu. Vatan, bayrak, ezan için birlikte mücadele ruhu vardı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda milletimiz yek vücut olmuştu. En son 15 Temmuz gecesi bu hainlerin darbe teşebbüsü sırasında milletimizin her ferdi anında kenetlendi. Bunlara karşı ülkemizin her bir köşesi dimdik ayakta durdu."

Bakan Işık, milletin büyüklüğünü zor zamanlarda ortaya koyduğunu belirterek, "Yüksekova'daki o karşı duruşla Kocaeli'deki karşı duruş hamd olsun aynı değerlere sahip olmanın bir sonucudur. Bizi millet yapan değerlere Allah'a hamd olsun sahip olmanın sonucudur." ifadesini kullandı.

"Terörle amansız bir mücadele veriyoruz"

Söz konusu değerleri gelecek nesillere taşımanın ülkenin birliği, dirliği için önemli olduğunu vurgulayan Bakan Işık, "Terörle amansız bir mücadele veriyoruz." dedi.

Bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer taraftan milli birlik ve kardeşliği güçlendirecek adımları attıklarını anlatan Işık, "Ülkemizin her bir karışına hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Yüksekova'nın eskiden beri bölgenin ticaret merkezleri arasında yer aldığını belirten Bakan Işık, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki süreç Yüksekova'nın çok daha güçlü bir merkez haline gelmesini sağlayacak. Biz birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimiz güçlendirdikçe birilerinin hayalleri boşa gidecek ama bu millete kendini mensup hisseden bu aziz milletin bir ferdi olduğunu düşünen herkes için inşallah gelecek günler çok daha güzel olacak."

"Hakkari'yi, Şırnak'ı, Cizre'yi, Siirt'i, Batman'ı Edirne'den, Tekirdağ'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ayırmaya çalışanlar hiçbir zaman bu emellerine nail olamayacaklar." diyen Işık, Türkiye'nin bütün olarak dünyanın geleceğinde söz sahibi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bu toprakların kolay vatan olmadığını vurgulayan Bakan Işık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu topraklara göz diken hainlere bugüne kadar olduğu gibi ders vermeyi sürdüreceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Bunu halkımızla askerimiz el ele, gönül gönüle, kucak kucağa yapacak. Bu noktada her kim farklı düşünürse, bilsin ki alacağı cevap açıktır."

İftarın yapılacağı alana gelişinde masaları tek tek dolaşan Işık, davetliler ve askerlerle sohbet etti. Milli Savunma Bakanı Işık'a iftarda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel de eşlik etti.