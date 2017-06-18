'Bu topraklar üzerinde kötü amelleri ve niyetleri olanlar var'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bu topraklar üzerinde çok fazla kötü amelleri ve niyetleri olanlar var. Rabb'im onları muvaffak eylemeyecek. Ama bizim bir ve beraber olmamız lazım, kardeş olmamız lazım. Bunu başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığınca şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

İftar öncesi bir konuşma yapan Kılıç, şehit ve gazi ailelerini, vatan ve millet için şehit olan kahramanların emanetleri olarak nitelendirdi.

Bir ülkenin varlığını ve geleceğini o ülke için fedakarlık gösterme gücüne sahip evlatlarına borçlu olduğunu dile getiren Kılıç, "Siz ve sevdikleriniz bu fedakarlığı bu azmi ortaya koymuş çok yüce insanlarsınız." dedi.

Kendilerini şehit ailerinin ve gazilerin hizmetkarı olarak gördüklerini dile getiren Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin varlığı bize güç veriyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki sizler bize emanetsiniz. Bunun hakkını vermek için de gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu talimat çok açıktır, Sayın Başbakanımızın bizden isteği çok açıktır; 'Bu ülke için, bu millet için, bu bayrak için, ezan için, inancımız ve kutsallarımız için en büyük fedakarlığı göstermiş olan vatan evlatlarına sonuna kadar sahip çıkacaksınız.' Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz olursa affınıza sığınıyoruz. Ama emin olun ki bilgimiz olmamıştır, eksiğimizdir. Eğer eksiğimiz varsa bize bunu hatırlatın. Biz gece demeden, gündüz demeden bu çabayı ortaya koymak için bir aradayız. Bunu yapacağız. Çünkü birlikteliğimiz ve beraberliğimiz bizi geleceğe taşıyacak."

"Vatan için gösterilen hiçbir fedakarlık karşılıksız değildir"

Bakan Kılıç, dün Bitlis'e yaptığı ziyarete de değinerek, vatandaşların birlik, beraberlik ve huzur istediğini vurguladı.

Kılıç, "Bu topraklar üzerinde çok fazla kötü amelleri ve niyetleri olanlar var. Rabb'im onları muvaffak eylemeyecek. Ama bizim bir ve beraber olmamız lazım, kardeş olmamız lazım. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Sizler bir milletin gösterebileceği en büyük fedakarlığı göstermiş ailelersiniz. Şunu çok iyi bilin ki bu ülke için, bu aziz vatan için gösterilen hiçbir fedakarlık karşılıksız değildir."

"Sizlere layık olmaya çalışıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, bu toprakları vatan yapanların aziz şehitler olduğunu belirterek bu anlayışla şehitlerin emaneti ailelerine layık olmak için çalıştıklarını söyledi.

Şehitlerin ve gazilerin ailesi olma onurunu taşıyanların hayatını bir nebze kolaylaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Karaaslan, "Bugün bu mübarek günde bu gönül sofralarında bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin hakkı ödenmez bi̇z bunu çok i̇yi̇ bi̇li̇yoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Bakan Kılıç'ın eşi Eda Kılıç, Vali İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril de katıldı.