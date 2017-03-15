

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı tutumlarını, "Güçlü ve sesi gür çıkan bir Türkiye'yi istemeyenlerin zihin dünyasının dışa vurumudur" sözleriyle değerlendirdi.

Hollanda'ya karşı siyasi tedbirlerin alındığını belirten Kurtulmuş, "bu terbiyesizlikler karşılıksız kalmayacak, özür dileyecekler" dedi.

Kurtulmuş şöyle devam etti.

"Aile bakanımıza yapılan terbisizliği de, vicdansızlığı da, seviyesizliği de hep beraber görmüş olduk. Niye Yapıyor bunu? Bunların düğmelerine birileri bastı. Hepsi aynı anda niye ortaya çıkıyorlar? Niye kendilerini deşifre ediyorlar ? Bu bir zihin dünyasının dışa vurumudur. Söylediğim gibi güçlü bir Türkiye'nin var olmasını hazmedemiyorlar. Sesi gür çıkan, dünyanın birçok yerinde mazlum milletlerle irtibatı olan, mazlum milletlere öncülük yapabilme potansiyeli ve kabiliyeti olan bir Türkiye'den rahatsızlık duyuyorlar. Hollanda'ya karşı alınacak olan siyasi tedbirler kamuoyu ile ve dünya kamuoyu ile paylaşılmıştır. O akşam yaşanan terbiyesizlikler karşılıksız kalmayacak, Hollanda bir şekilde yaptıklarından özür dileyecek noktaya gelecek."