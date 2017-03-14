Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Hollanda'nın skandal tavrı ile ilgili, "Hadi bakalım şimdi mahkemelere gideceğiz, göreceğiz. Bu suçtur, bunun bir mahkeme süreci olacak. Hukuk süreci var, görelim bakalım ne olacak?" dedi.

Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tavrına tepki gösteren Kılıç, "Hiçbir tavır, hiçbir gerekçe, hiçbir sebep Türkiye Cumhuriyeti Bakanının, dünyanın neresinde olursa olsun, kendi temsilciliğine, elçilik ve büyükelçiliğine gitmesinin önüne engel koyulacak bir durum değildir. Bu diplomasi ile açıklanamaz, bu hukukla da açıklanamaz, bu insan haklarıyla da açıklanamaz, insan hakları beyannamesi ile de açıklanamaz. Savaş hukukunda bile bunun yeri yoktur." diye konuştu.

Avrupalıların bazı benzetmeler yapılırken alındıklarına işaret eden Kılıç, şöyle devam etti:

"2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın ortasında katliamlar yapılırken, insanlar birbirlerini hunharca ve sadece ırk temelli olarak yok ederken, bizim milletimizin oradaki büyükelçiliklerimiz birçok Yahudi için sığınma ve kaçış noktası olmuştur. Dolayısıyla o zamanlar dahi hiçbir şekilde yapılmayan diplomatik hata nezaketsizlik, bugün yapılmıştır. Avrupa ırkçılığın pençesine düştü. Almanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orada Türk vatandaşlarıyla buluşmasını 24 saatte mahkeme kararı alıp engelledi. 5 yıldır Münih'te devam eden Neo-Nazi davasını halen sonuçlandıramadı."

"Üstünde cübbe var"

Kılıç, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu da eleştirerek, şunları söyledi:

"Ne diyorlar, 'Yargı tarafsız olacak, yargının siyasetle işi olmayacak'. Kim söylüyor bunu? Metin Feyzioğlu değil mi. Hollanda'nın ortasında sen 'Hayır' diye kampanya yaparken tarafsız mı kalıyorsun? Öyle tane tane konuşarak, çok güzel kürsülerden şovmenlik yaparak olmuyor bu işler. Önce söylediğin gibi olmaya bak sen. Üstünde cübbe var. Siyaset yapacaksan gel, arenaya in ama siyaset alanı öyle küçük, belli bir alana hakim olmaya benzemez. Milletin önüne çıkacaksın, millet ile oturacaksın, kahveye gideceksin, evlere gideceksin. Kulüplere gidebilirsin ama buralara gideceksin."

Bakan Kılıç, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hollanda'ya destek açıklamasında bulunduğunu hatırlattı. AA