Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi konularında önemli değişiklilkler içeren reform paketini Bakanlar Kurulu'na sunmuştur. Maliye Bakanlığımıza bin gelir uzmanı, bin de denetim elemanı alınması konusunda kanuna düzenleme koyulması hususunda yetki verildi. Bu çerçevede de ayrı bir düzenleme yapılacaktır.

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT tarafından gerçekleştirilen bir haberleşme sistemi hakkında bilgi verdi. Yeni haberleşme sisteminin tanıtımı yapıldı, yüzde yüz yerli ve milli bir yazılımdır. Bu uygulamayı önce kamu kurumları kullanacaktır. Uygulamanın ilk testini Başbakan Yıldırım, Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlanarak bilgi almıştır.

-Kilis esnafının kredi borçları 31 Aralık 2018'e kadar ertelendi.

-Hatay ve Kilis'teki öğrencilerimiz 12 Şubat Pazartesi günü 2. dönem eğitim-öğretime başlayacaklardır.

-Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi son bir yıldır zaten yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir.

-PYD ve YPG'ye silah verilmemesini daha önce birçok kez ABD'ye ilettik. Bu silahlar bize karşı kullanılır demiştik, yaşananlar bizi teyit etti.

-Suriye'nin neresinde olursa olsun Afrin bölgesine nakledilecek her türlü silah, mühimmat Türkiye'nin hedefidir. Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız. Üçüncü bir şey yoktur.

-Türk Hava Kuvvetleri, Afrin bölgesindeki hava sahasını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Halen de bu kullanım devam etmektedir. Hava sahasının kullanılmasına ilişkin şu anda bir sorun söz konusu değildir.

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