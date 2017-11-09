Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "41.Muhtarlar Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde terör örgütleri ve terörle mücadele vardı.

Terörle mücadelede memleketi için şehit olanların yakınlarının ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Erdoğan, Ankara'da yaşanan olayla ilgili şunları kaydetti;

"Ankara'da gazilerimize yapılan saldırıyla ilgili olarak üzüntümü belirtmek istiyorum. Çocuklarımıza bu yanlış davranışları anlatmalıyız. Bu yanlışların önüne geçmeliyiz. Her anında şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olan bir Cumhurbaşkanı olarak üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Bu hukuk meselesinden ziyade bir kültür meselesidir. Bu şehir magandaları hak ettikleri cezayı alacak"

Zaman zaman düşmanların, darbeci, cuntacı ve uluslararası kuruluş kisvesi altında Türkiye'nin karşısına çıktığını söyleyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu düşmanların amacı bu ülkeye diz çöktürmekti. 15 Temmuz bu sinsi ihanetin üstü örtülemez hali olarak karşımıza çıktı. Ama milletimiz daha tanklar köprüye çıktığı anda meseleyi çözdü hainleri teşhis etti ve harekete geçti."

FETÖ ihanet çetesine karşı yapılan mücadelenin milletin bir isyanı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Milletimle gurur duyuyorum." dedi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"O gece millet genci yaşlısı meydanlar döküldü ve onlarla meydanlarda buluştuk. F-16'lar, helikopterler bomba yağdırıyordu ama halkım bundan kaçmadı. Çünkü onlar biliyordu ki yok olmaya değil şehadete gidiyorlardı. Ne mutlu bu millete. Türkiye geleceğine çok daha güvenli bakıyor. FETÖ'nün arkasından gidenler nerede? Bir kısmı hapiste bir kısmı kaçtı. Pensilvanya'daki kendine ayrılmış arazide köleleriyle yaşıyor. Hak yerini bulacaktır. Mazlumlaırn ahı çıkacaktır. Bu zulme ortak olanlar da hesap verecektir. PKK'yı nasıl inine kadar sürüyorsak bunların da izini inine kadar süreceğiz "

'Terör örgütleri sarf malzemesi gibidir'

Terör örgütlerinin bir takım çevrelerce kullanıldığının altını çizen Erdoğan, "Terör örgütlerinin raf önrü bitince, sarf malzemesi gibi çöpe atılırlar. Bu örgüt hizmet, himmet diyerek memlekete 40 yıldır memlekete ihanet ediyorlar. FETÖ ihanet çetesiyle hareket edenler bunun hesabını vermek zorundadır. Tüm ikazlara rağmen örgütün yanında yer alan bunun bedelini ödeyecektir." dedi.

"Biz bu ülkeyi 1 dolara satan, çukur eylemleriyle ihanet edenlere boyun eğmedik eğmeyeceğiz"

Türkiye'nin geleceğini karartmaya çalışanların asla başarılı olamayacağını kaydeden Erdoğan,

"Biz bu ülkeyi 1 dolara satan, çukur eylemleriyle ihanet edenlere boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Bu alçakların yanında yer alanları affetmeyeceğiz. Bu ülkenin geleceğini karartmaya kalkanlara acımayız. Bizim milletimize sözümüz var ya, gerekirse baş vereceğiz ama asla baş eğmeyeceğiz." dedi.

'Ana muhalefet partisi terör örgütlerinin borazanlığını yapıyor'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ konusundaki tutumunu da eleştiren Erdoğan, Ana muhalefet partisinin tüm terör örgütlerinin borazanlığını yapan tavrı karışısında üzüntümü ifade etmek isterim. Üstelik şahsıma diktatörlük suçlaması da ayrıca bizi üzmüştür. Şahsım diktatör olsaydı sen böyle konuşamazdın. Onun için 2019 büyük bir imtihan mart ve kasım seçimlerinde halkım bunlara dersi gerektiği şekilde verecektir." dedi.

'Muhtarlıklarımız bir mühürden ibaret olmayacak"

Erdoğan yeni dönemde muhtarlıkların yetkilerinin daha da artırılacağını belirtti ve şunları söyledi;

Ülkemizde muhtarları görmezden gelerek hiçbir işi hakkıyla yapmak mümkün değildir. Hayatın her alanında muhtarlarımız görmemiz lazım. Yeni yönetim sisteminde muhtarlarımızın çok öneli görevler üstleneceğinden eminim.Mahallelerin teşkili için bir alt ve üst nüfus sınırı yapmalıyız. 50 nüfuslu muhtarlık maliyeti artırır. Nüfus itibariyle sınırı artırarak, kaliteyi de artırmaya imkan tanımalıyız. Muhtarlıklarımız sadece bir mühürden ibaret olmaktan çıkartmalıyız. Onlara daha işlevsel bir noktaya taşımalıyız.Bu anlayışla seçimlere gireceğimizi biliyorum. Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası tek bir günü yoktur. Son 15 yılda ülkemiz her alanda gelişme kaydetti.Türkiye'yi sevmek demek 81 vilayetimizin tamamını şu yüreğe sığdırmak demektir. Birliğimizi beraberliğimizi korumak için birlikte çalışıyoruz."

Kaynak: TRTHABER