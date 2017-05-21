'Bu şehir İslam medeniyetinin merkezi olan bir şehirdir'

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyarbakır'ın sıradan bir şehir olmadığını belirterek, "Bir daha bu sahabe şehrinde hiçbir çocuğumuz ölmesin, kötülüğe bulaşmasın." dedi.

Görmez, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de sabah namazını kıldırdı. Dualar okuyan Görmez, camiye gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Mehmet Görmez, yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın fethinin 1378'inci yıl dönümünü dün kutladıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın sıradan bir şehir olmadığını dile getiren Görmez, "Yaşadığınız bu mübarek şehrin kıymetini bilin. Bu şehir sıradan bir şehir değil, Anadolu'nun Müslümanlaşmasını başlatan, İslam medeniyetinin merkezi olan bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

Sabah namazının önemine değinen Görmez, vatandaşların kendilerini 5 vakit namazdan mahrum bırakmaması gerektiğini vurguladı.

İslam aleminin büyük zorluklardan geçtiğine dikkati çeken Görmez, şöyle konuştu:

"Sizler de zorluklar yaşadınız. Cenabı Hak Diyarbakır'da, bölgemizde yaşadığımız tüm sorunları ve kötülükleri arka tarafa bırakmayı bize nasip eylesin. Bir daha bu sahabe şehrinde hiçbir çocuğumuz ölmesin, kötülüğe bulaşmasın. Bunun yolu da bizim ruhumuz, özümüz, canımız, kalbimiz olan İslam'a yapışmak, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den ayrılmamak ve Allah'ın resulüne ümmet olmaktır."

Namazın ardından İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.