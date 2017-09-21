'Bu referandumun hukuken uygulanma şansı yoktur'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referanduma ilişkin, "Referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bu referandumun aslında hukuken uygulanabilme imkanı yoktur." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile kentte gelen Kurtulmuş, Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Kurtulmuş ve Eroğlu, Ordu'ya yapılan ve planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referanduma ilişkin, "Önümüzde bütün Türkiye'nin hatta bütün bölge ülkelerinin nefesini tutup beklediği Kuzey Irak'taki referandum meselesi vardır. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Kuzey Irak referandumu Barzani yönetiminin bundan sonra bölgede Kürt bölgeleri arasında kendisinin merkeze koymak için yapmış olduğu siyasi atraksiyonlardan birisidir." diye konuştu.

"Referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bu referandumun aslında hukuken uygulanabilme imkanı yoktur." diyen Kurtulmuş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Irak Anayasası'na göre de zaten bu referandum Irak Anayasası'na aykırı olduğu için uygulanma imkanı yoktur. Ayrıca siyasi olarak pratik olarak da uygulanma imkanı yoktur. Dolayısıyla özellikle Türkiye ile başından beri iyi ilişkiler geliştirmiş olan Kuzey Irak yönetimine bir kez daha ve çok kuvvetli bir şekilde tavsiyemizi ifade etmek isteriz. Bu referandumdan vazgeçmek, Kuzey Irak'ın Türkiye ile ilişkilerini bundan sonra da çok daha düzgün bir şekilde yürümesi ve bölgede istikrarın sağlanması için, bölge ülkeleriyle Kuzey Irak'ın ilişkilerinin düzelmesi içinde siyasi menfaatleri gereğidir."

Kurtulmuş, birinci dünya savaşı sonrası bölgenin büyük bir parçalanma yaşadığına da işaret ederek, "Osmanlı Cihan Devleti'nden 40'a yakın devlet çıktı. İkinci dünya savaşından sonra da bu parçalanma ve bölünmeler devam etti. Soğuk savaşın bitmesinden sonra ve özellikle Arap baharı ve Suriye'deki gelişmelerden sonra bölge paramparça haline geldi. Şimdi biz Kuzey Iraklı dostlarımızın bir kez daha düşünmelerini tavsiye ederiz. Bölgedeki bu parçalanmalardan bu dağılmalardan kim istifade etti. Yıllar süren İran, Irak savaşının galibi kimdir. Yıllar süren Lübnan iç savaşının galibi kimdir. Yıllar süren ve halen devam etmekte olan Suriye'deki iç savaş ve vekalet savaşlarının kazananı kimdir. Irak'taki durumunda kazananı kimdir. Daha fazla bölünme, daha fazla parçalanma hiçbir bölge halkına en ufak bir yarar sağlamamıştır. Çok açık söylüyorum, bu parçalanmanın ve dağılmanın en çok kazananı İsrail'dir ve İsrail'in yayılmacı politikalarıdır." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, Kuzey Irak'taki halkın bir kez daha düşünmesi gerektiğini vurgulayarak, "Burada yeni bir ayrışmanın önünü açacak bu referandum acaba kendi halklarının işine yarayacak mı yaramayacak mı. Kesinlikle yaramayacak. Bölgede daha fazla dağılmayı sağlayacak, daha fazla kan ve gözyaşına vesile olacak. Bundan bir an evvel vazgeçmelerini ve bütün bölge halklarının ortak menfaatleri çerçevesinde daha fazla birleşmeyi, daha fazla bütünleşmeyi nasıl yaparız bunun hesapları içerisinde olmasını tavsiye ederiz." değerlendirmesinde bulundu.