'Bu referandum, Türkiye'nin milli güvenliğine doğrudan bir tehdittir'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "(IKBY'nin referandum kararı alması) Bu referandum, gayri meşru, kabul edilemez bir referandumdur. Türkiye bu konudaki tavrını baştan beri net ve açık bir şekilde koymuştur. Bu referandum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güvenliğine doğrudan bir tehdittir. Aynı şekilde Irak'ın toprak bütünlüğüne ve milli birliğine, egemenliğine dönük de doğrudan bir tehdittir." dedi.

"Referandumu iptal edin"

Türkiye olarak son kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimine çağrıda bulunan Bozdağ, "Aklı selim ile hareket edin. Bu referandumdan vazgeçin, referandumu iptal edin. Hem bölgesel yönetimin hem bölgede yaşayanların hem de bölgenin hayrına olan referandumu iptal etmektir." ifadesini kullandı.

"Referandum tekrarlanmayacak biçimde iptal edilmelidir"

Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye referandumun ertelenmesine de karşıdır. Ertelemek, ileride bu referandumun yapılacağına izin vermek anlamını taşır. Bizim bu referandumun bugün de yarın da ileriki bir tarihte de yapılmasına asla rızamız yoktur. Bu referandum, tekrarsız bir şekilde bir daha tekrarlanmayacak biçimde iptal edilmelidir."

"Kadir beyin istifası, siyaseti bıraktığı anlamına gelmez"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifası hakkında da konuşan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kadir beyin istifası, siyaseti bıraktığı anlamına gelmez. Belediye başkanlığından benim bildiği kadarıyla istifa etti. Parti üyeliğinden istifa etmedi. Şu anda AK Parti'nin üyesidir. Üye olarak da partiye hizmet edebilir ve siyaseten başka çalışmaların içerisinde bulunabilir."