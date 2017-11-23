'Bu ordu sadece Türk Milleti'nin ordusudur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreninde konuştu.

Erdoğan, Harp okullarının kapılarının tüm vatan evlatlarına açık olduğunu kaydederek, "Bu ordu darbecilerin cuntacıların vesayetçilerin FETÖ'cülerin değildir. Bu ordu Türkiye'nin ordusu Türk Milletinin ordusudur." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemizi ele geçirmek isteyenlerin işe Harp Okullarından başladığını görüyoruz. 15 Temmuz'da da aynısını yaşadık. Bunun üzerine bu okulları Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında birleştirdik. Hem eğitim kadrolarımizin hem de öğrencilerimizin tek bir gayesi vardır. En kabiliyetli subayları yetiştirmek. Kara Harp okulunda milletimizin tüm evlatlarına kapıları açıktır. Hiç bir marjinal zihniyetin okullarımızı ele eçirmesine izin vermeyecek bir anlayış var artık. Türkiye'nin kaybedecek ne zamanı ne de insanı var. Okulumuzun müfredatı içinde askeri derslerin oranı yüzde 60'a çıkarıldı. Eğitim süresi de 1 yıl uzatıldı, yabancı dil konusundan daha güçlü bir eğitim verilecek. Artık bu okullarımızın eski sisteme dönmesi mümkün değildir. Harp okullarımıza subay yetiştirmek dışında misyon biçmeye kalkanlara izin vermeyeceğiz.

"Bu ordu Türk Milleti'nin ordusudur"

Kara Harp Okulumuz'da yeni dönemin ilk meyveleri 858 teğmenizi mezun ederek görev yerlerine gönderiyoruz. Tarihte Türk milleti için asker millet tanımı yapıldığını görürüz. Bizim milletimizin misyonu da yürekle bilekle yaptığı mücadeledir. Bu yıl Harp okullarına girmek çin 250 bin gencimiz müracaat etti. Bunun ardında bu okulların Peygamber Ocağı olarak kabul edilmektedir.İslam dünyasında hiçbir ülkenin askerine Mehmetçik denmez. Bizim ülkemizde Peygamberimizin ismiyle müsemma küçük Muhammed yani Mehmetçik denmiştir. Ordumuz hepimizindir. Önümüzdeki yıl bu orduya katılmak için bu sayı daha da artacaktır. Çünkü bu ordu darbecilerin cuntacıların vesayetçilerin FETÖ'cülerin değildir. Bu ordu Türkiye'nin ordusu Türk Milletinin ordusudur. Bu ordunun subayları Türk subayları, bu askerler Türk milletinin askerleridir. Ordumuzun üniformasını giyen herkes ülkemize hizmet eden birer Türk ferdidir.

"Ordumuzun gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız var"

Bu ordunun başkomutanı olarak her bir askerimizin şerefini onurunu korumak şahsımın en başta görevidir. Bunu fırsat bilip ordumuzun askerimizn yıpratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz sizlere sancağımızı sınırlarımız emanet ediyoruz. Ülke ve millet olarak ordumuzun gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Türkiye sınırlarımızın Irak tarafında teröre ciddi darbeler vuruyoruz. Suriye'de çok önemli operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Pek çok yurt dışı misyon görevini yerine getiren bir ordumuz var. Operasyon kabiliyeti bakımından ordumuz dünyanın bir kaç ordusundan biridir. Böyle güçlü bir ordumuz olmasa bizi bu bölgede kazırlardı. Terörü açtığı çukura gömen yine bizim ordumuzdur.

"Bize kapıları kapatanlar Türkiye'nin kendi silahını yaptığını görüyorlar"

Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. TSK'yı her bakımdan güçlendirmek zorundayız. Savunma sanayimiz 15 sene öncesiyle asla mukayese edilemeyecek durumdadır. Bizi kapılarında bekletenler artık şunu görüyorlar, Türkiye artık o silahları kendisi yapıyor. Çünkü Türkiye'nin dünü zordu bugün meşakatli yarını daha da zor olacaktır. Milli Savunma Üniversitemizin rektörüne bu açıdan da büyük görev düşüyor. Kendileri üzerlerine düşen görevleri yapacaktır. Bu gençlerin önlerinde askerlik sanatını icra edecekleri uzun bir dönem var. Bu ünformayı giyerek gazilik mertebesinde sayılırsınız. Aranızda belki şehitik makamına ulaşacaklar çıkacaktır. Kahramanca görev yapan tüm askerlerimize şahsım ve milletimin adına şükranlarımızı sunuyorum.

Kaynak: TRTHABER