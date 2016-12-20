'Bu olay belli ki açık ve net bir provokasyon'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, "Olay titizlikle araştırılıyor. Olayın arkasındaki kişi ve onun bağlantıları üzerinde duruluyor. Belli ki açık ve net bir provokasyon. Buna karşı tedbirli olacağız." dedi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Biz hem Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi, bu bağlamda özellikle Türkiye'nin dış politikadaki yeni barışçıl adımlarının atılması yönündeki kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ümit ederiz ki bu saldırılar, karşılıklı olarak ilişkileri olumsuz yönde etkilemeyecektir.

İyileşme sürecinde olan ve giderek daha yoğun ve karşılıklı mesailerle aradaki sorunların aşılmaya başlandığı bu dönemde, Rus Büyükelçisinin burada öldürülmüş olması, doğrudan doğruya Türkiye-Rusya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bir saldırıdır."AA