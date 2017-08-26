Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük. 2017 yılının ikinci çeyreğinde yine yüzde 5'in üzerinde büyüyeceğiz. Üçüncü çeyrekte ikinci çeyrekteki büyümemizin üzerinde bir büyüme performansını birlikte göstereceğiz." dedi.

Elvan, Karaman’ın Ermenek ilçesindeki Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi'nde, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı ile Ermenek Belediyesince düzenlenen Dr. Ahmet Keleşoğlu'nu Anma Paneli'ne katıldı.

Bakan Elvan, daha sonra Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Elvan, ardından Başyayla ilçesine gitti. Elvan, burada da Şehit Şevket Sağlam Parkı'nda vatandaşla sohbet etti.

Elvan, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin komşusu olan birçok ülkede sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Elvan, "Müslüman'ın Müslüman'ı kırdığı, kan akıttığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu Kurban Bayramımız, acıların dinmesine, kırgın, dargın olanların barışmasına, huzurumuz için daha iyi günlere vesile olmasını diliyorum." dedi.

Elvan, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu, büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini anlattı.

"Bu vatan, millet için her birimize sorumluluk düşüyor"

Türkiye'de bu yıl ekonomik krizler yaşanacağı ve büyüyemeyeceği şeklinde tahminde bulunanlar olduğunu hatırlatan Elvan, şöyle konuştu:

"İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük. 2017 yılının ikinci çeyreğinde yine yüzde 5'in üzerinde büyüyeceğiz. Üçüncü çeyrekte ikinci çeyrekteki büyümemizin üzerinde bir büyüme performansını birlikte göstereceğiz. Bu milletin yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter biz inanalım, birbirimize güvenelim, bizim birbirimize bağlılığımız artsın. Bu vatan, millet için her birimize sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun bilincinde hareket edelim. Milli iradenin bugün olduğu gibi bundan sonra da bu ülkede tam manasıyla hakim olması yönünde kararlılığımız devam edecek. Bize husumet besleyenler, güçlenmemizden rahatsız olanlara seslenmek istiyorum; bizimle uğraşmayın. Herkes kendi yoluna gitsin, kendi işine baksın."