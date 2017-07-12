Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bu topraklar üzerinde, bu milletin değerleri üzerinde çok planları olanlar var, aramıza tefrika tohumları ekmeye çalışanlar var, bizim güçlendiğimizi görmek istemeyenler var. Niye? Çünkü biz güçlendiğimiz zaman adeta zorbaların oyunlarını bozuyoruz, zorbaların tekerine çomak sokuyoruz." dedi.

İzmit Belediyesi tarafından down sendromlulara yönelik yaptırılan Down Kafe'nin Belsa Plaza önünde gerçekleştirilen açılış törenine katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bu kafenin benzerlerini Üsküdar ve Samsun'da gördüğünü ve çok takdir ettiği bir çalışma olduğunu söyledi.

Türkiye'de engellilerin sayısının sanılanın çok üzerinde olduğunu çünkü bazen ailelerinin gücü yetmediği, bazen canları istemediği, bazen de imkanlar el vermediği için evlerinden çıkmaktan imtina ettiklerini düşündüklerini dile getiren Erdoğan, "Bugün burada açılışını yaptığımız Down Kafe gibi çalışmalar işte bu kardeşlerimizin hayata katılmalarını, iyi zaman geçirmelerini ve arkadaş edinmelerini sağladığı için çok önemli çalışmalar." diye konuştu.

Erdoğan, şehirlerin giderek daha çok engelli dostu olduğunu ve engelli vatandaşların hayata daha müspet katılım sağladığı günleri bu çalışmalar arttıkça yakalamayı başaracaklarını vurgulayarak, "Özellikle down sendromlu kardeşlerimizle çok farklı bir muhabbetimiz var. O kadar doğal, o kadar sevecen, o kadar samimi, o kadar mert insanlar ki aslında onların karakteristik özelliklerinin diğer insanlara da örnek olması lazım." ifadelerini kullandı.

"Bu milletin güçlenmesini istemeyenler az değil"

Bu vesileyle birinci yıl dönümünde 15 Temmuz'un da bütün şehitleri ve anılarıyla unutulmaması gerektiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Allah bu millete zeval vermesin. Bu topraklar üzerinde, bu milletin değerleri üzerinde çok planları olanlar var, aramıza tefrika tohumları ekmeye çalışanlar var, bizim güçlendiğimizi görmek istemeyenler var. Niye? Çünkü biz güçlendiğimiz zaman adeta zorbaların oyunlarını bozuyoruz, zorbaların tekerine çomak sokuyoruz. Onun için bu milletin güçlenmesini istemeyenler az değil. Onların işbirlikçileri de uzantılarıyla maalesef içimizde olabilir ama biz de birliğimizi arttıralım, birbirimizi sevelim ve böylelikle ülkemiz çok daha güçlü, çok daha müreffeh olacaktır ve dünyaya çok daha iyi izler bırakacak, zulme karşı duracak, barış için çalışacaktır."

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, engellilerin sorunlarını anlamanın ve bunlara çözüm üretmenin başta kamu görevlileri olarak kendilerine, vatandaş olarak da herkese düştüğünü kaydetti.

Engellilerin sosyal yaşamla bütünleşmesi ve halkın içine girmelerinin büyük önem taşıdığına işaret eden Aksoy, açılışını yaptıkları Down Kafe'nin de bu konuda örnek bir çalışma olarak karşılarında durduğunu söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise engellilerin hayatlarının bereketi olduğunu, onlara ne kadar güzel hizmet ederlerse mutluluklarının da o kadar artacağını vurguladı.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da 2003'ten itibaren, engelli dostu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle engellilerinin yaşamlarıyla ilgili önemli çalışmaların başladığını dile getirerek, "Bugüne kadar şehrimizin birçok yerinde bu Engelli Yasasının gereklerini yapma adına önemli çalışmalar yaptık. Down sendromlu kardeşlerimiz gerçekten çok güzeller. Onlar bizim yaşam enerjimiz, bize emanet. Onlar için çok güzel hazırlıklar yaptık. Açılışını yaptığımız kafe de onlardan biri." dedi.

Konuşmaların ardından Erdoğan, Aksoy, Karaosmanoğlu ve Doğan ile diğer protokol mensupları kafenin açılış kurdelesini kesti.