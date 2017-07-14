'Bu millet yaşadıkça hainlerden hesap sormaya devam edecek'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Şimdi Avrupa'da da dünyanın pek çok yerinde de görüyorum, kuzu postuna bürünmüş canavar rolündeler. Algı operasyonlarıyla, 'Efendim şöyle oldu, böyle oldu' diyorlar. 'FETÖ mağdurları vesaire' demeye başlıyorlar. Yok öyle yağma. Gencecik çocukları, babalarından analarından ayıracaksınız. Niçin? Pensilvanya'da oturan bir caninin verdiği emirler üzerinden. Bu ihaneti unutur muyuz? Bu ihaneti sahiplerine unutturur muyuz?" dedi.

Kurtulmuş, Fransa'nın Strazburg şehrindeki bir otelde, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğince (UETD) Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yıl dönümünde düzenlenen "İçimizdeki kahramanlar" adlı programa katıldı.

Strazburg'daki Türklerin yoğun ilgi gösterdiği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği programda, sela okundu ve şehitler için dua edildi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, buradaki konuşmasına 15 Temmuz'da şehitleri anmak, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek için yapacakları programlara bazı Avrupa ülkelerinde müsaade edilmediğini ve engellendiğini hatırlatarak başladı.

Dün Brüksel'de ve bugün de Fransa'nın Strazburg kentinde toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, "Demokrasi, insanların fikirlerini, görüşlerini açıkça ifade etmesi demekse, demokrasi sözün ve kararın millete ait olması demekse, Türkiye'deki siyasetçilerin Avrupa'daki vatandaşlarımızla buluşmasını önlenmenin en azından demokrasiye karşı önemli bir yanlışlık olduğunu ifade etmek de boynumuzun borcudur. Bu yanlışa düşmeyen doğru bir şekilde davranan Belçika ve Fransa'daki makamlara teşekkür ediyoruz." dedi.

15 Temmuz 2016'nın Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz topraklarımızda, ülkemizde, memleketimizde, tarihimizde nice ihanetler gördük, nice arkadan hançerlenmelerle karşı karşıya kaldık. Nice ayak oyunlarıyla, nice ihanetlerle milletimizin önü kesilmeye çalışıldı. Hem de içimizden uzayan bazı eller vasıtasıyla ülkenin, milletin önü kesilmeye çalışıldı ama sizi temin ederim ki 15 Temmuz'da karşılaştığımız ihanet, Türkiye topraklarının, Türkiye tarihinin tarih boyunca karşılaştığı en büyük ihanetlerin başında geliyor."

15 Temmuz'daki hainleri ve o hainlerin arkasındaki güçleri asla unutmayacaklarına ve unutturmayacaklarına işaret eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Şimdi Avrupa'da da dünyanın pek çok yerinde de görüyorum. Kuzu postuna bürünmüş canavar rolündeler. Algı operasyonlarıyla, 'Efendim şöyle oldu, böyle oldu' diyorlar. 'FETÖ mağdurları vesaire' demeye başlıyorlar. Yok öyle yağma. İnsanımızı böyle ekin biçer gibi biçeceksiniz, 249 kardeşimizi şehit edeceksiniz... Öyle kolay değil. Gencecik çocukları, babalarından, analarından ayıracaksınız. Niçin? Pensilvanya'da oturan bir caninin verdiği emirler üzerinden. Bu ihaneti unutur muyuz? Bu ihaneti sahiplerine unutturur muyuz? Asla unutmayacağız. Bu millet yaşadıkça, bu hainleri ve arkalarındaki çeteleri hem deşifre etmeye devam edecek hem bunlardan hesap sormaya, burunlarından fitil fitil getirmeye devam edecek. Biz, hesabı millet adına mahkemelerde sorarız, hukuk çerçevesinde sorarız. Haksızlık yapmayız, zulmetmeyiz ama herkes de yaptığının hesabını verecektir. Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız."

"Suçlu ile suçsuzu birbirinden ayırt ederek yolumuza devam edeceğiz"

Kurtulmuş, FETÖ'nün ve ortaklarının yaptığı algı operasyonlarına karşı "uyanık" olunması çağrısında bulunarak 15 Temmuz'da yaşanılan acıların da unutulmamasını istedi.

15 Temmuz gecesi Türkiye tarihinin, milletin yaşadığı en büyük kahramanlık destanlarından birisinin yaşandığının altını çizen Kurtulmuş, şehitler, gaziler ve sokağa çıkanlar ile bütün dünyada ellerini açarak dua edenleri ve demokrasiye sahip çıkanları unutmayacaklarını vurguladı.

Şehitlerin emanetlerinin sadece aileleri olmadığını, onların emanetinin "insanlık ve İslamlık onuru" olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu emaneti son nefese kadar bu emaneti taşımaya devam edeceklerine dikkati çekti.

Şehitlerin her birine ve gazilere "can borçları" olduğunu dile getiren Kurtulmuş, O gece milleti meydanlara davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesaretini de unutmayacaklarını anlattı.

Kurtulmuş, "Bu ülkeyi yönetenler, meydanlardaki halklarıyla bir araya gelerek cesaretle bu çeteye karşı, bu eşkıyalara karşı mücadele etti. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.

Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de FETÖ ile bütün güçleriyle mücadele edeceğini kaydeden Kurtulmuş, "Yılmadan, korkmadan, yufka yürekli olmadan bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama adaletle, ama hakkaniyetle, iyilikle kötüyü birbirinden ayırt ederek, suçlu ile suçsuzu birbirinden ayırt ederek, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 15 Temmuz kahramanlarının hikayelerinden de örnekler verdi.