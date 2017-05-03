'Bu millet peygamber aşığı, O mazlumların hamisiydi'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesinin "Alemlere Rahmet Nebi'nin Yolunda Bir Gençlik" ana temasıyla düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdim törenine katıldı.

Esenler Stadyumu'ndaki törende vatandaşlara ve öğrencilere hitap eden Kurtulmuş, bu milletin Peygamber aşığı olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Biz senin görmeden sevdik" yazılı pankarta dikkati çekerek, Hazreti Peygamber'in de bir hadisinde "Ben, beni görmeden seven ahir zaman ümmetlerini özlüyorum." dediğini anımsattı.

Bu milletin Peygamber'e dair her şeye büyük kıymet verdiğini belirten Kurtulmuş, hilye-i şeriflere atfedilen öneme vurgu yaptı.

Kurtulmuş, Hazreti Peygamber'in hayat rehberi olduğunu dile getirerek, "Biz O'nu görmeden sevdik. Allah, bizi yoktan var etti, kainatı yoktan var etti. Bu kainatı, doğru okumak, doğru bir şekilde idare etmek ve yaşamak için bize hayat kitabı olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirdi. Bize insanlarla Kur'an-ı Kerim arasında, kainat arasında nasıl muamele edeceğimizi öğretmek üzere bir yol gösterici, rehber, önder ve öncü gönderdi. O öncü, Hazreti Peygamber'di. Biz Peygamberimizi kainat kitabını insanlara en güzel anlatan kişi olduğu için sevdik. Biz Hazreti Peygamber'i yolumuzu aydınlatan bir kurtuluş vesilesi olduğu için sevdik." diye konuştu.

Hazreti Peygamber'i hayat rehberi ve önder olarak kabul ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, Hazreti Peygamber'i hayat ölçüsü haline getirmenin vazifeleri olduğunu söyledi.

Numan Kurtulmuş, insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar hep birilerini örnek aldığını dile getirerek, Müslümanların hayatlarının her döneminde Hazreti Peygamber'i örnek aldığını kaydetti.

"O, mazlumların hamisiydi"

Hazreti Peygamber'in hayatın her alanını dolduran bir önder olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"O, savaş meydanlarında korkusuz bir kahraman, camide mütevazi bir şekilde cemaatine önderlik eden bir imam, çarşıda pazarda ahlak abidesi olan bir tüccar, evinde eşlerine karşı timsalsiz bir iyilik örneği, torunlarına ve çocuklarına karşı baba ve dede olan sevimli bir büyük, yolda gördüğü bir kimsesize el uzatan mağdurların hamisiydi. O mazlumların hamisiydi. Her alanda O'nu örnek alacağız. O'nu örnek almak ve hürmet etmek bu milletin en önemli şiarlarından birisidir."

Kurtulmuş, millete büyük sorumluluklar düştüğünü, bugünün küçüklerinin yarının yöneticisi olacağını söyledi.

Gençlerin, yönetici olduklarında ellerinde bir fener ve rehber olması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bir geminin kaptanının elinde nasıl haritaları, radarları varsa, bizim hayatımıza radar gibi yön veren, şaşırtmayan ve yanıltmayan da Peygamber'in ölçüsüdür." dedi.

Kurtulmuş, Peygamber'i daha iyi anlamaya ve anlatmaya gayret edeceklerini belirterek, bu amaçla düzenlenen yarışmaların önemini vurguladı.