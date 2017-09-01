

Hakkari'deki programlarının ardından Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, Başkale ilçesindeki Şehit Binbaşı Doğan Özen Kışlası'nda askerlerle bayramlaştı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, güzel bir bayram gününde huzur içinde memleketin yarınlarının teminatı olan asker, jandarma, polis ve güvenlik korucularıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bakan Soylu, ülke olarak çok önemli bir zaman diliminden geçtiklerini, güvenlik güçlerinin büyük bir mücadele örneği ortaya koyduğunu vurgulayarak, bugün bu anlam içinde bir bayramı eda ettiklerini belirtti.

"Yanımızda Suriyeyi görüyoruz. Burada ülkemizi korumak için buradayız. Onlar koruyamadıkları için bize geldiler sığındılar. Biz onlara tarihimiz ve insanlık adına sahip çıktık." diyen Soylu, Arakan'da, dünyanın birçok yerinde çocukların katledildiğini anımsattı.

"Benim ülkemin her yerinde Şehitler Tepesi var"

Şemdinli'nin Derecik beldesinde "Şehitler Tepesi"ni açtıklarını dile getirerek, ülkenin her yerinde Dumlupınar'da, Çanakkale'de, Malazgirt'te de şehitler tepelerinin bulunduğunu kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Benim ülkemin her yerinde Şehitler Tepesi var. 2016'da Külliye'nin önünde, Boğaz Köprüsü önünde Şehitler Tepesi oldu. Bu millet görev için zaman beklemez. Biz ordumuzu, polisimizi, jandarmamızı kendimiz bilen bir milletiz. Biz düdük çalınmasını beklemeyiz, düdüğü milletin kendisi çalar. Hiç kimseden talimat beklemez, ihtiyaç duyulduğunda her biri bir nefer olmaya hazır bir milletiz. Gururla, onurla bu görevleri hep birlikte taşıyoruz."

"Her türlü terörle mücadelemiz kesintisiz devam edecek"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Başbakan Yıldırım'ın, hükümetin, İçişleri Bakanı Soylu ve güvenlik güçlerinin terörle mücadelede, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ortamını daha iyi bir seviyeye getirmek için sadece elini taşın altına koymadığını, bütün gövdesini siper ettiğini vurguladı.

"Aklımızı, fikrimizi, tecrübemizi ülkemizde 32 yıldan beri devam eden terörün yok edilmesine harcıyoruz." diyen Çetin, şöyle devam etti:

"Topyekun mücadele başlattık ve ülkemizde huzurun sağlanması için binlerce şehit verdik, yine binlerce şehit pahasına ülkemizin tamamında güvenliği sağlayacağız. Bunu vatandaşlarımızın desteğiyle, gayretiyle, güvenlik kuvvetlerinin etkin mücadelesiyle sağlayacağız. En büyük destek halkımızın desteğidir.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçerek burada vatandaşların bayramını kutlayan Soylu, ilçeye bağlı Oğulveren Mahallesi girişinde nöbet tutan köy korucularına teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen güvenlik korucusu Cihangir Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.