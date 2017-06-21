'Bu millet, fitnecilere, hainlere karşı sağlam duracaktır'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bu millet, ilelebet bir oldu, beraber oldu. Gelecekte de bir olarak, beraber olarak, bütün ihanetlere, fitnelere, fitnecilere, hainlere karşı sağlam duracaktır." dedi.

Bakan Kılıç, "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında, 81 ilde 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan gaziler ve şehit yakınları ile Ankara'da bir restorandaki iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kılıç, iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016 gecesi ülkemize ihaneti, hainliği yaşatan, tarihimize ve geleceğimize ihanet edenlere karşı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın çağrısıyla sokağa çıkan tüm vatandaşlarımız gibi sizler de bu çağrıya cevap verip bu milletin geleceği, bayrağı için sokağa çıktınız. Öncelikle Allah sizlerden razı olsun. Şehit olanlarınız için, Rabbim onları cennetiyle mükafatlandırsın." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı üniformasının içine gizlenen hainlerin ve onursuzların, bu ülkeye yaşatmayı planladıkları kalkışmaya, bu milletin her bir ferdinin, aziz vatandaşının, tarihinden aldığı güçle ve geleceğine olan inançla cevap verdiğini vurgulayan Kılıç, "Bu millet asla ve asla hainlere geçit vermemiştir. Bunun en büyük ispatı sizlersiniz ve sizin sevdikleriniz, gazileriniz, şehitleriniz. O hain geceden sonra 16 Temmuz sabahı biz, aydınlık bir Türkiye'ye ve geleceğe sahip çıktığımızı tüm dünyaya haykırdık. Bu haykırış içinde yer alan sizlerin, gaziler ve şehit yakınlarının, her birinizin bir hikayesi var. Bu hikayeleri anlatılması gereken, hatırlanması gereken yaşanmış bir tecrübe olarak gördüğümüz için Bakanlık olarak böyle bir proje yaptık." şeklinde konuştu.

"Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesini, Türkiye'nin dört bir yanında, yurt dışında, Almanya'da düzenlediklerini anlatan Kılıç, şunları söyledi:

"Sizler, o gece yaşananları unutturmamak için duygularınızı o kadar güzel dile getirdiniz ki, bu 1 yıl içinde bu isyanı on binlere, yüz binlere aktardınız. Bazı illerde sokaklarda o kadar çok şey yaşanmadı ama sizleri görüp bunları birebir dinleyenler, o gece yaşananları çok daha iyi anladı. Ortaya koyduğunuz fedakarlık, birlik ve beraberlik herkese örnek olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor; 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız ama takılı da kalmayacağız, geleceğe koşacağız."

Bakan Kılıç, "Bu millet ilelebet bir oldu, beraber oldu. Gelecekte de bir olarak, beraber olarak, bütün ihanetlere, fitnelere, fitnecilere, hainlere karşı sağlam duracaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

15 Temmuz gecesi şehit olan Onur Ensar Ayanoğlu'nun kardeşi gazi Oğuz Ayanoğlu ile şehit Cuma Dağ'ın eşi Rukiye Dağ, kürsüye çıkarak Bakan Kılıç'a hediye takdim etti.

İftar yemeğine, Bakan Kılıç'ın eşi Eda Kılıç'ın yanı sıra Bakanlık Müsteşarı Faruk Özçelik ve Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın da katıldı.