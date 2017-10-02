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Buradasınız : » » 'Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz'

'Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Las Vegas'taki saldırı hakkında, "Bu korkunç, menfur saldırıyı nefretle, şiddetle kınıyoruz." dedi.

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Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Las Vegas'taki silahlı saldırıyı nefretle ve şiddetle kınadıklarını belirtti.

Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden Las Vegas'taki silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, paylaşımında "Las Vegas'ta müzik festivaline katılanlara yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, ABD halkına, ABD'ye taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu korkunç, menfur saldırıyı nefretle, şiddetle kınıyoruz. ABD halkının, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Türkiye, her türlü şiddete, saldırıya ve teröre karşıdır. ABD dahil dünyanın hiçbir yerinde bu tür üzücü olayların olmamasını temenni ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Las Vegas, kınama, başbakan yardımcısı bozdağ
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