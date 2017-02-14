Bu illere yoğun kar ve fırtına uyarısı

Güneydoğu'da ve Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yurdun Güneydoğu kesimlerinde görülen kar yağışlarının, bu gece saatlerinden sonra etkisini arttıracağı, yarın akşam saatlerine kadar Hakkari, Şırnak, Bitlis, Van'ın güneyi ile Siirt'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) olacağı ifade edildi.

Düzce, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi ile Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde de yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının (20 santimetre üzeri) beklendiği bildirildi.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar, buzlanma, don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Orta Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın aynı gün etkisini kaybedeceği kaydedildi.