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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Fırtına geliyor

Meteoroloji'den Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için fırtına uyarısı yapıldı.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Fırtına geliyor

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabaha kadar bölgede hava Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da parçalı bulutlu olacak. Tunceli ve Bingöl'de ise aralıklarla yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının gece 5-7 derece düşeceği bölgede, gündüz sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Güney ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgarların bölge genelinde şiddetini artırarak yer yer fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Etiketler: meteoroloji, Fırtına, yağmur, hava durumu, hava tahmini
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