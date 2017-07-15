'Bu ibret verici olaydan ders almalıyız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.

Konuşmasına, darbenin başarısızlığa uğramasında en önemli rolü üstlenen tüm şehitleri rahmetle anarak ve gazilere saygılarını sunarak başlayan Kılıçdaroğlu, darbe girişimine halkla birlikte direnen Gazi Meclisin üyelerine şükran duygularını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis ve halk kadar, peygamber ocağı olarak kabul edilen ordunun parlamenter demokrasiye sahip çıkarak, terör örgütüne karşı direnmesinin de kendilerine onur verdiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, dünyanın en kanlı ve sinsi terör örgütlerinden biri olan FETÖ'nün ülke demokrasisine yönelik darbe girişiminin başarısız kılınmasının, halkın topyekun olarak parlementer demokrasiye sahip çıkmasıyla sağlandığını vurguladı.

"İki temel koşul"

Türkiye'nin bir daha darbe girişimleriyle karşı karşıya kalmaması için iki temel koşulun yerine getirilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bunlardan ilkinin demokrasinin geliştirilmesi, derinleştirilmesi olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Yani hukuk sistemimizin darbe hukukundan arındırılmasıdır. Bunu 16 Temmuz 2016 günü toplanan TBMM Genel Kurulunda da ifade ettim. İkincisi ise darbe girişiminin bütün boyutlarıyla masaya yatırılması ve tüm karanlık noktaların aydınlatılarak, gerçeklerin gün yüzüne çıkarılmasını sağlamaktır." diye konuştu.