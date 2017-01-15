Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Herhangi bir şekilde, şu andaki mevcut anayasamızda ortaya konulan ve ilk dört maddesinde ifadesini bulan rejim konusunda hiçbir tereddütümüz yoktur." dedi.

Ağbal, anayasa değişiklik teklifinin 14. maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Maliye Bakanı Ağbal, görüşülen madde ile anayasa değişikliğinin geneline uygun olarak HSYK'nın hem yapısı hem de buraya seçilecek üyelere ilişkin esasların düzenlendiğini söyledi.

Ağbal, başka bir soruyu yanıtlarken, "Herhangi bir şekilde, şu andaki mevcut anayasamızda ortaya konulan ve ilk dört maddesinde ifadesini bulan rejim konusunda hiçbir tereddütümüz yoktur. Bu, hepimizin millet olarak sahip çıktığı bir genel çerçevedir ve sonuna kadar da bu çerçeveye sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Ağbal, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşinin şu anda ameliyatta olduğunu ancak çok yakın bir süre içerisinde çıkacağı bilgisini edindiğini belirterek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Madde üzerinde şahsı adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste bulunan 550 milletvekilinin halktan aldığı yetkiyle ve halkı temsil ediyor olmalarından dolayı birbirlerinin acılarından, hüzünlerinden, yaslarından doğrudan etkilendiğini söyledi. Özel, "Şu anda çok ağır bir havayla karşı karşıyayız. Değerli milletvekilimiz Saffet Sancaklı büyük bir üzüntü yaşıyor. CHP olarak bu acı durumdan büyük bir kaygı duyduğumuzu, dualarımızın Saffet kardeşimizle, evlatları ve değerli eşiyle olduğunu ifade etmek isteriz. Anayasa üzerine yapılan konuşmalarda HDP bugün yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu atmosfer altında konuşmalarını yapamayacak durumda olmalarını da anlıyoruz ve son derece normal buluyoruz." diye konuştu.

Gizli oylama konusunda yaşanan sıkıntılara değinen Özel, ikinci tur oylamada herkesin kendi üzerine düşeni yapacağına inandıklarını söyledi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşine Allah'tan acil şifalar diledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sancaklı'nın eşi için dua ettiklerini ve sağlığına kavuşmasını ümit ettiklerini söyledi.