  • 07 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.742
    EURO 4.003
  • BIST 87476.73
    ALTIN 148.509
Buradasınız : » » 'Bu hafta içerisinde kararımızı veririz'

'Bu hafta içerisinde kararımızı veririz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bu hafta içerisinde kararımızı veririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etiyopya, FETÖ'nün cani yüzünü, insanlık için teşkil ettiği büyük tehdidi gören dostlarımızdandır." diyen Erdoğan, "Bu konuda el birliği içinde gereken adımları atıyoruz. Sadece Etiyopya'dan değil, FETÖ urunu, sirayet ettiği diğer bölge ülkelerinden de temizleme konusunda kararlıyız çünkü bu bir urdur." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği

Erdoğan, anayasa değişikliği ile ilgili olarak da "Öyle zannediyorum ki, bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz ve bu kararla birlikte de adım atılmış olur." dedi. 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, anayasa değişikliği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER