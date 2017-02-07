'Bu hafta içerisinde kararımızı veririz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etiyopya, FETÖ'nün cani yüzünü, insanlık için teşkil ettiği büyük tehdidi gören dostlarımızdandır." diyen Erdoğan, "Bu konuda el birliği içinde gereken adımları atıyoruz. Sadece Etiyopya'dan değil, FETÖ urunu, sirayet ettiği diğer bölge ülkelerinden de temizleme konusunda kararlıyız çünkü bu bir urdur." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği

Erdoğan, anayasa değişikliği ile ilgili olarak da "Öyle zannediyorum ki, bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz ve bu kararla birlikte de adım atılmış olur." dedi.