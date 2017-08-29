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Buradasınız : » » 'Bu gece itibarıyla otoyollar ve köprüler ücretsiz'

'Bu gece itibarıyla otoyollar ve köprüler ücretsiz'

Bakan Ahmet Arslan, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın başladığı günün gece yarısı itibarıyla 5 Eylül sabah 07.00'ye kadar otoyollar ve köprüleri ücretsiz hale getirdik." dedi.

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Bu gece itibarıyla otoyollar ve köprüler ücretsiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları ve sürücülere yönelik müjdelerini açıkladı.

İnsanların rahat bir tatil yapabilmesi ve ekonominin canlanması için tatil süresinin 10 güne çıkarıldığını anımsatan Bakan Arslan, konuyla ilgili kendilerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığının da birçok tedbir aldığını belirtti.

Arslan, "Bundan sonra da tedbirleri almaya devam edeceğiz. Özellikle sürücülerimizden istirhamımız, kurallara uymaları, uykusuz, yorgun ve alkollü yola çıkmamaları çok önemli. Bu 10 günlük bayram tatilinde sürücülerimizin rahat edebilmeleri, trafik sıkışıklığı olmaması adına bu gece yarısı itibarıyla yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın başladığı günün gece yarısı itibarıyla 5 Eylül sabah 07.00'ye kadar yap-işlet devret modeliyle işletilen işletmeler hariç, otoyollar ve köprüleri ücretsiz hale getirdik. İnsanlarımız bayramdan sonraki günün sabahına kadar, saat 7'ye kadar da yine bu yoldan ücretsiz olarak yararlanabilecekler." diye konuştu.

"Tatil süresince yollardaki çalışmalar durduruldu"

Bakan Arslan, Türkiye'nin 81 ilinde yeni yollar yaptıklarına işaret ederek, bayram öncesi tüm yolların bakım ve onarımını da tamamladıklarını bildirdi.

Statik kaplama yolları sıcak asfalt hale getirdiklerini ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"Yollarda bakım onarım çalışmalarının tamamını bayramda durdurduk. Aciliyeti olan ya da mecbur olduğumuz hariç hiçbir yerde çalışma yapmıyoruz. Özellikle çalışma yaptığımız yolları da mümkün mertebe trafiğe vererek, sürücülerimiz bayram süresince rahat etsin istiyoruz. Karayollarındaki, demiryollarındaki ve havacılık sektöründeki arkadaşlarımız da özellikle bu 10 günlük periyotta vatandaşlarımız daha rahat seyahat edebilmeleri adına görevlerinin başındalar. Bayram süresince demiryollarında 5 bin kişi aktif şekilde çalışacak. Yaklaşık 2,4 milyon kişi demiryoluyla yolculuk yapacak."

"42 binin üzerinde uçak inip, kalkacak"

Karayoluyla yolculuğun yoğunluğuna değinen Arslan, "Karayoluyla yapılan yolculuk hepinizin malumu. Havalimanlarımızda da bayram süresince 42 binin üzerinde uçak inecek ve kalkacak. Böylece insanlarımızın hem daha rahat tatil yapabilmeleri, hem bayramlarını rahat geçirebilmeleri hem de büyükleriyle buluşması sağlanacak." ifadesini kullandı.

Etiketler: Ulaştırma, kurban bayramı, köprü ücretleri, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz, bakan arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı
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