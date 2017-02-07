'Bu fon ekonomik sabotajlara karşı güçlü bir kalkandır'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye Varlık Fonu'ndan sonra ekonomik işleyişte hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına işaret ederek, Fon'un Türkiye'nin ekonomik kaynaklarıyla birlikte küresel oyuncu olarak dünya arenasına çıkışının ve ekonomik bağımsızlığının, güçlü, iddialı, rasyonel, tutarlı ve dengeli bir sistemle tüm dünyaya ilan edilmesi projesi olduğunu belirtti.

Canikli, yazılı açıklamasında Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Varlık Fonu'nun kamunun donuklaşmış varlıkları üzerinden likit kaynaklar oluşturarak, büyük, stratejik ve teknolojik yatırımlar için uzun vadeli finansman üreteceğine işaret eden Canikli, bunun, gelir getiren varlıkların gelirlerinin konsolide edilerek kaynak oluşturulması ve "çağ atlatacak" yatırımlara kanalize edilmesi projesi olduğunu ifade etti.

Fon'un, "ekonomik sabotajlar ve saldırılara karşı güçlü bir kalkan oluşturma projesi" olduğunu vurgulayan Canikli, "Türkiye'nin ekonomik kaynaklarıyla birlikte küresel oyuncu olarak dünya arenasına çıkışının projesidir. Ve nihayet ekonomik bağımsızlığımızın, güçlü, iddialı, rasyonel, tutarlı ve dengeli bir sistemle tüm dünyaya ilan edilmesi projesidir." açıklamasını yaptı.

Türkiye Varlık Fonu'nun kamu varlıklarının satışı veya özelleştirilmesi, kamu varlıklarının teminat gösterilmesi suretiyle kredi temin edilmesi projesi olmadığını belirten Canikli, şunları kaydetti:

"Türkiye Varlık Fonu'na devredilen bir varlığı, Halk Bankası'nın yüzde 51,11'lik hissesini düşünelim. Bu hissenin bir piyasa değeri vardır. Bu bir varlık ve iktisadi bir kıymettir. Bu hisse, Hazine'nin elinde donuk bir değer olarak yatıyor. Halbuki bu hisseler satılmadan, rehin veya teminata verilmeden, Türkiye Varlık Fonu tüzel kişiliği bünyesinde kredibl bir alan oluşturularak milyarlarca dolar likit kaynak, rantabl ve kalıcı yatırımların uzun vadeli ve ucuz finansman ihtiyacı için kullanılabilir. Bu yolla 10, 20, 30 yıl vadeli çok büyük finansman imkanları oluşturulacaktır. Bu imkanlar ciddi kaynak gerektiren savunma sanayi ürünleri yatırımları olmak üzere, uzayla ilgili yatırımlar, dönüşüm projeleri, Kanal İstanbul gibi mega projeler, otoyollar ve şehir hastaneleri gibi altyapı projeleri ve yüksek teknoloji içeren projelerin finansmanında kullanılacaktır. Bu projeler orta ve uzun vadede kendisini amorti eden ve geri dönüşü olan, kaynak üreten, milli geliri büyük oranda sıçratacak, bizi orta gelir tuzağından çıkartacak projelerdir."

"Saldırıların defedilmesine büyük katkı sağlayacak"

Canikli, para ve finansal piyasalara yönelik dengeleme ve ekonomik teröre karşı mücadelenin, Türkiye Varlık Fonu'nun diğer fonksiyonu olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Piyasaların aşırı dalgalandığı, spekülatif işlemlerin, ekonomik sabotaj ve saldırıların yoğunlaştığı dönemlerde, piyasaların sakinleştirilmesine ve saldırıların defedilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Finansman yönetimi tecrübeleri, IMF'ten aldıkları borcu ödeyebilmek için çırpınmaktan ibaret olanların bizi anlamalarını beklemiyoruz. Maliye politikasını, faiz batağına saplanmış devlet bütçesini, içerideki ve dışarıdaki para babalarına peşkeş çekmek süreci olarak yürütenlerin bizi anlamalarını beklemiyoruz. Türkiye Varlık Fonu'ndan sonra ekonomik işleyişte hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır."