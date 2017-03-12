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Buradasınız : » » 'Bu faşist uygulama karşısında dünyanın tavır alması gerekiyor'

'Bu faşist uygulama karşısında dünyanın tavır alması gerekiyor'

Bakaı Kaya, "Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum" dedi.

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Bu faşist uygulama karşısında dünyanın tavır alması gerekiyor

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum. Bu faşist uygulama karşısında demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor. Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez." dedi.

Bakan Kaya, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmeyişine yönelik güncel durum hakkında paylaşımda bulundu.

Kaya, "Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum. Bu faşist uygulama karşısında demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor. Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda, son dakika
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