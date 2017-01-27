

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek GENÇDES 2017 Projesi Lansmanı'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Bu teröristler ne halt ettiklerini görsünler, bu gençliği zehirleyemezsiniz, bu gençliğin geleceğini karartamazsınız. Çünkü dünyayı avucunun içine almış bir gençlikten bahsediyoruz. Bugün onların imkansızlıklarını istismar edebilirsiniz ama yarın onlar bu ülkenin en vatansever evladı olarak karşınıza çıkacak. Bayrağıyla, vatanıyla, milletiyle, devletiyle bir ve bütün olarak sizlere meydan okuyacak." dedi.

'Gençlerin CHP'ye bir zararı mı var?'

Yıldırım, "Bugüne kadar 'Gençler seçsin ama seçilmesin' dediler. Gençlerimiz bugüne kadar sandığa gidip oy verdiler ama ülkelerine hizmet etmek için aday olamadılar. Yeni anayasa değişikliğiyle seçilme yaşı 18'e düşüyor. Ben anlamıyorum CHP niye karşı çıkıyor? Gençlerin CHP'ye bir zararı mı var? CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmayı tercih ediyor. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım." diye konuştu.

'Belli ki sokakta 'hayırcılar' korosuna katılacaklar'

Başbakan Yıldırım, "Anayasa değişikliğini çok abartıyorlar. 'Efendim rejim değişiyor, kıyamet kopuyor, memleket elden gidiyor.' Kim söylüyor? HDP ayağını kaldırıyor, CHP onun yerine basıyor, biri ayağını kaldırıyor biri aynı yere basıyor. Mecliste de bunu yaptılar. Belli ki sokakta da 'hayırcılar' korosuna katılacaklar. Peki ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey milli şef İnönü'nün partisi, ne hallere düştün. Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Millet her şeyi görüyor." dedi.

'Bu değişikliğin sebebi CHP'dir'

Yıldırım, Anayasa değişikliğiyle ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Bu değişikliğin sebebi CHP'dir. 2007'de millet iradesine karşı durdu, cumhurbaşkanını seçtirmedi, icatlar ortaya koydu, millet 'Sen mi seçtirmeyensin, ben seçiyorum.' dedi, cumhurbaşkanını kendi seçti. Şimdi yaptığımız iş, orada yarım kalan işi tamamlamak. Bunun dışında bir şey yok. Anayasanın özü budur. Başkanını, cumhurbaşkanını kendi seçiyorsa yetkilerini de o verecek, sorumluluğu da o verecek. İki sandık arasında görevi verecek, hesabı da soracak. Olay bundan ibaret. Kimse abartmasın. Ne rejim derdi var ne de Türkiye'nin bölünme kaygısı var. Aksine cumhurbaşkanlı hükümet sisteminde ülke bütün mezhepleriyle, meşrepleriyle herkes daha çok kucaklaşacak, daha çok kaynaşacak, milli irade daha da hakim hale gelecek."

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