İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu coğrafyaya kendi Batı menşeli silahlarını gönderenler, kendi adamlarını gönderip bu coğrafya ile yüzleşemiyorlar. Bu coğrafyayı birbirine kırdırmaya çalışıyorlar." dedi.

Soylu, Trabzon'da bir otelde gaziler, yakınları ve şehit ailelerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin, vatan için şehadet şerbetini içenlerin kendilerine emaneti olduğunu belirtti.

Şehit ailelerinin büyük bir yüke, acıya ancak aynı zamanda büyük bir gurura ve şerefe omuz verdiğini ifade eden Soylu, kendilerinin de şehit ailelerinin hem acılarına hem de gururlarına ortak olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Gaziliğin de yaşarken elde edilebilecek payelerin belki de en büyüğü olduğunu vurgulayan Soylu, Allah'tan Ramazan Bayramı'na sağlık ve afiyet içinde bir arada ulaşmalarını nasip etmesini diledi.

Bugün bir cenaze vesilesiyle Kayseri'ye gittiğini anlatan Soylu, "Kayseri'de bir cenaze vesilesiyle bulunduğumuz, ömrünü güzel ülkemize, aziz milletimize adayan kıymetli Cumhurbaşkanımızın hem şehit ailelerimize hem gazilerimize ve ailelerine hürmetlerini, selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. Aynı cenazede bulunduğumuz kıymetli Başbakanımızın muhabbetlerini, sevgilerini ve selamlarını iletiyorum. Cumhurbaşkanımız şu anda Şanlıurfa'da, Başbakanımız da yine İzmir'de şehit ailelerimizle, gazilerimizle ve gazi ailelerimizle birlikte. Her birimiz bir yerdeyiz." diye konuştu.

"Sizi musibetlere, kötülüklere karşı yalnız bırakmıyorlar"

Soylu, bugün 403 astsubayın subay olma törenine de katıldığını belirterek, "Onlara da ifade ettim, sizin mesleğiniz rütbe, makam, mevki, özlük hakları mesleği değildir. Bunu biliyoruz, bunu siz de biliyorsunuz. Sizden isteklerimiz var, sizden yürümenizi istediğimiz bir çizgi var. İlk çizgi, maneviyat ikliminden kesinlikle ayrılmayacaksınız. İki, milli duruşunuzdan, çizginizden, yaptığınız görevler çerçevesinde hiç ayrılmayacaksınız. Mesleğinize şeref ve sadakatle sahip çıkacaksınız." dedi.

"Eziliyorum, nokta oluyorum o büyük vakar, anlayış karşısında"

İçişleri Bakanı olarak hayatında en zorlandığı anları, şehit babası ya da annesiyle taziye görüşmesi sırasında yaşadığını anlatan Soylu, "Eziliyorum, nokta oluyorum o büyük vakar, anlayış karşısında. Sanki teselli edilecek onlar değil, sanki teselli edilecek bizmişiz gibi. 'Oğlumun yerine beni götürmezsen, 6 ay bana o görevi yaptırmazsan sana hakkımı helal etmeyeceğim' diyen o babanın sorumluluğu bizi bu dünyada da öteki dünyada da yalnız bırakmaz, ben buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu, milletin sahip olduğu hasletleri anlatarak, "Bu hasletleri, etrafındaki coğrafyada olan olaylardan etkilenen bu milletin yardımseverliğinden, tarihin ve medeniyetin ona emanet ettiği insanlığından biliyoruz. Biz büyük ve asil bir milletiz ve bu asaletimizi her noktada gösteriyoruz." dedi.

Ramazanda camilerde, Kuran kurslarında, mescitlerde mukabeleler okunduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Allah'ın kelamına sığındık, ondan aman diledik. Ramazan ayı boyunca hep birlikte, 'Allah'ım terör örgütlerine ve bu musibetlere fırsat verme. Bu ülkeye kötü düşünenlere sen fırsat verme. Allah'ım sen çoluk çocuğumuzu, bizden sonra gelecek neslimizi inancımızdan, imanımızdan ve bayrağımızdan, milletimizden ayırma, eksik etme.' diye dua ettik. Bilesiniz ki her türlü tedbiri alırız, her türlü adımı atarız ama her şeyi yapan biz değiliz, her şeyi yapan bir saniye bile nefes almamızı sağlayan Allah'tır, biz buna inanıyoruz."

Soylu, yapacak çok daha işleri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öncelikle birbirimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve umudumuzu hep birlikte kucaklamalıyız. Bu coğrafyaya kendi Batı menşeli silahlarını gönderenler, kendi adamlarını gönderip bu coğrafya ile yüzleşemiyorlar. Bu coğrafyayı birbirine kırdırmaya çalışıyorlar. Irak'ını, Suriye'sini, Libya'sını, Mısır'ını, Yemen'ini nihayetinde Katar'ını, hep birlikte kimsenin nefes almasını istemiyorlar. Biz onun için güçlü olmak zorundayız. Kimsenin bizim coğrafyamızda, bize karşı ve saydığım unsurların tamamına karşı bir hikaye çizmesini istemiyoruz. Onun için güçlü ve kuvvetli olmak zorundayız."

"Güçlü bir Türkiye mirası bırakmak istiyoruz"

Soylu, musibetlerden ülkeyi kurtarmak istediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu belalardn ülkemizi kurtarmak istiyoruz. Biz 11 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesiyle değil, 25 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesiyle yarınlara adım atmak istiyoruz. Biz, bizim çektiklerimizi bizden sonraki nesiller çekmesin, PKK'sını, DEAŞ'ını, FETÖ'sünü, KCK'sını, DHKP-C'sini ve batının kurduğu oyunları, tuzakları bir daha görmesinler diye güçlü ve zengin olmak istiyoruz. Güçlü bir Türkiye mirası bırakmak istiyoruz. İsteğimiz odur, başka bir şey değildir. İstenilen size, şehitlerimize layık olmaktır. İstenilen her birisi vücudunda bizim için bir onur nişanesi olan gazilerimize layık olmaktır. İstenilen Ezan-ı Muhammediye'nin anlattıklarına, onun çağrısına layık olmaktır. İstenilen Mevlana'ya, Hacı Bayram-ı Veli'ye, Hoca Akşemseddin'e, bize emanet bırakmış bilim adamlarımıza layık olmaktır. İstenilen bu bereketli topraklara layık olmaktır."

Yorulmanın kendilerine yasak olduğunu ifade eden Soylu, "Bize yorulmanın, sıkılmanın, üşenmenin yasak olduğunu gözlerinizle ve anlayışınızla anlatıyorsunuz. Allah tuttuğunuz oruçları dergahı izzetinde kabul etsin ve nice ramazanlara birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içerisinde ulaşmayı nasip etsin." dedi.

Soylu, yarın Ramazan Bayramı arifesi olduğunu anımsatarak, "İnşallah bayrama hep birlikte ulaşırız. Mezarlarımızla büyüklerimizle ve küçüklerimizle beraber buluşmayı, küslükleri ortadan kaldırmayı, kardeşliği hep birlikte daha iyi bir şekilde yükseltmeyi Cenab-ı Allah bayram hürmetine milletimize nasip etsin. Allah, bizleri size mahcup etmesin." diye konuştu.

Programa, Vali Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Ayşe Sula Köseoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer katıldı.