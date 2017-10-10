TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, "Bugün hesap günü. Emperyalistlerin içerideki maşası olan ve pis vücutları, bu milletin şanlı ordusunun üniformasına necaset bulaştıran bu çakal sürüsü Türk yargısı önünde hesap verecek. Suçu olan herkes hak ettiği cezayı çekecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki darbe girişimi davası öncesinde Sincan Cezaevi yerleşkesinde basın açıklaması yapan Durdu, TRT ailesi olarak 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sırasında kuruma yönelik yapılan işgal davasını takip etmek için geldiklerini belirtti.

Bir grup Fetullahçı üniformalı teröristin millete ait silahı yine millete çevirerek tarihte eşi, benzeri görülmemiş bir ihanette bulunduğunu ifade eden Durdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eli kanlı teröristlerin ilk işgal etmeye çalıştığı kurumlardan biri TRT oldu. Yüzlerce üniformalı hain, milletin ekranını karartmak için Genel Müdürlüğümüze, İstanbul Bölge Müdürlüğüne ve Ulus yerleşkesine saldırdı. Arkadaşlarımızı rehin aldılar, ters kelepçe yöntemiyle ellerini bağlayıp yere yatırdılar, darp ettiler, silah zoruyla korsan bildiri okuttular, amaçları milletin ekranını gasp ederek, hain emellerine ulaştıklarını ilan etmekti. Ancak hamdolsun, Fetullahçı terörsitler başarılı olmadı çünkü aziz milletimiz büyük bir kahramanlık göstererek canı pahasına ülkesini, liderini demokrasisini ve milletinin ekranını korudu."

FETÖ'cülerin yalan ve entrikalarla dolu hayatlarını adalet önünde de yeni yalanlarla devam ettireceklerini ve her türlü kutsal adına yemin edeceklerini belirten Durdu, şöyle konuştu:

"Hatta pis iç çamaşırlarından medet umdukları liderlerine bile küfürler edip takiye yapacaklar. Ancak ne kadar bağırsalar da acıları azalmayacak, hesap vermekten kurtulamayacaklar. Onları adaletin elinden, çok güvendikleri dışardaki sahipleri de kurtaramayacak. Bugün hesap günü, emperayalistlerin içerdeki maşası olan ve pis vucutları bu milletin şanlı ordusunun üniformasına necaset bulaştıran bu çakal sürüsü, Türk yargısı önünde hesap verecek. Suçu olan herkes hakettiği cezayı çekecek."

Erkan Durdu, TRT ailesi olarak bütün duruşmaları takip edeceklerini, FETÖ'nün susturmaya ve karartmaya çalıştığı ama başarılı olamadığı ekranlarda, onların karanlık yüzünü millete ve tüm dünyaya aktaramaya devam edeceklerini vurguladı.