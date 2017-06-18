Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ne çektiyse terörden çektiğini belirterek, "Özellikle teröre karşı mücadele bu bölgenin önünü daha da açacaktır." dedi.

"Konya'dan Yüksekova'ya Gönül Köprüsü" projesi kapsamında beraberindeki heyetle Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Bakan Elvan, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Kaymakam Mahmut Kaşıkçı ve kurum temsilcilerince karşılandı.

Kaymakamlığı ziyaret eden Bakan Elvan, ilçede yapımı süren yatırımlar ve ihtiyaçlarla ilgili Kaymakam Kaşıkçı'dan bilgi aldı.

Bakan Elvan, burada yaptığı açıklamada, birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgenin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Hakkari'nin çok önemli şahsiyetler yetiştirdiğine, tarihi ve coğrafi özellikleriyle ülkenin nadide yerlerinden biri olduğuna işaret eden Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla biz bu bölgemizi çok önemsiyoruz. Sadece doğal güzellikleri açısından değil yatırım potansiyeli açısından, daha doğrusu yer altı zenginlikleri açısından da çok önemli bir potansiyele sahip olan bir bölgede işsizlik oranının yüksek olması ve gelir düzeyinin düşük olması elbette bizler için yapmamız gereken çalışmaların olduğunu ortaya koyuyor."

"O maşaları tutan o ellere yönelik de mücadelemiz devam edecek"

Bölgede kalkınmaya yönelik önemli çalışamalar gerçekleştirdiklerini, ancak terörün gelişmeye engel olduğunu belirten Elvan, "Bu bölgemizi dünyanın, ülkemizin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirebiliriz." dedi.

Elvan, terörle mücadelenin bölgenin önünü daha da açacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu bölge ne çektiyse terörden çekmiştir ve bu terör örgütlerinin bu bölgenin gelişmesini, kalkınmasını istemediklerinden çekmiştir. Bakınız burada bir havaalanı inşa ettik. Havaalanı inşası aşamasında onlarca kez havalanı inşasına saldırılar düzenlendi. Havaalanının tamamlanması istenmedi. Biz yöre halkına hizmet etmek istiyoruz. Yöre halkıyla bir olmak, beraber olmak istiyoruz. Ama maalesef birilerinin maşası olan o terör örgütü maalesef bu bölgenin gelişmesinin, kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri olmuştur. Elbette biz bu maşalara karşı mücadele edeceğiz. Ama sadece maşalarla yetinmeyeceğiz. O maşaları tutan o ellere yönelik de mücadelemiz devam edecek ve sürecektir."

"Tek terörist kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek"

Tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelenin süreceğine dikkati çeken Elvan, "Biz bu bölge insanının artık mutlu ve yüksek refah düzeyine sahip olmasını istiyoruz. Bu bölge insanının artık diğer bölge insanından farklı olmasını istemiyoruz." dedi.

Elvan, vatandaşlardan birlik ve beraberlik içinde devletinin yanında olmalarını isteyerek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti her zaman güçlüdür ve bu gücünü o terör odaklarına yönelik, o terör odaklarını kullanan diğer odaklara yönelik yeri ve zamanı gelince kullanmıştır ve bundan sonraki süreçte de kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

"Çocukların zorla dağa kaldırılmasını, heba edilmesini istemiyoruz"

"Ülkemizi birlikte büyüteceğiz. Bu büyük ev bizim evimiz. Bu evin içerisinde birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Elvan, bölgeyi vatandaşların desteğiyle bir cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.

Elvan, "Bu coğrafyada yaşayan çocuklarımızın her birinin mühendis, doktor, öğretmen olmasını arzu ediyoruz. Bu çocukların zorla dağa kaldırılmasının, heba edilmesini, bu çocukların yok olmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Özellikle son yıllarda terörle mücadele konusundaki yoğun çabayla terör örgütüne katılımın durma noktasına geldiğine işaret eden Elvan, "Bundan sonraki süreçte hep birlikte bir bütün olarak çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkacağız. İş ve aş için birlikte çalışacağız. Birlikte bu yöreyi kalkındıracağız ve bu coğrafyanın en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline birlikte getireceğiz." dedi.

Elvan, konuşmasının ardından sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Elvan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Zelkif Kazdal, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat ve Konya eski milletvekili Mustafa Kabakçı de eşlik etti.