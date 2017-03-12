‘Bu aşağılık tutumu şiddetle ve lanetle kınıyoruz’

Hollanda'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'ya yönelik tutumunun ardından başlayan krize bir tepkide Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’dan geldi.

Olayı diplomatik bir skandal olarak değerlendiren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Bu aşağılık tutumu, bu antidemokratik tutumu, şiddetle ve lanetle kınıyoruz.” dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"(Hollanda'daki diplomatik skandal) Bu bir skandaldır. Ülkemize demokrasi dersi vermeye kalkan ülkeler, bugün 'Evet' kampanyasını engellemek için ellerinden gelen her türlü çabayı gayreti gösteriyorlar. Bu aşağılık tutumu, bu antidemokratik tutumu, şiddetle lanetle kınıyoruz. "Hollanda'ya soruyorum, 'Karın ağrıları ne?'. Niye hazmedemiyorlar, neden rahatsızlar, neden korkuyorlar? İşte referandumda 'Evet' çıkmasından korkuyorlar."

Açıklamasında Hollanda’nın terör örgütlerine kapılarını sonuna kadar açtığını da belirten Elvan, “Bu haysiyetsizler Avrupa'da, Hollanda'da cirit atan terör örgütlerine kapılarını da sonuna kadar açtılar. AB'nin kendi çerçeve düzenlemesine göre ne PKK ne de FETÖ'yü bir dakika dahi kendi ülkelerinde bulundurmamaları gerekir, ama buna göz yumuyorlar.” ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sistemi meselesinin bir parti meselesi değil, memleket meselesi olduğunu da aktaran Elvan, “Bu sadece bugünün ihtiyacı değil, yılların getirdiği tecrübenin ihtiyacıdır" dedi.