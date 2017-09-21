  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Bu adli yıl içinde bütün darbe davaları sonuçlanacak'

'Bu adli yıl içinde bütün darbe davaları sonuçlanacak'

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, TRT Haber'in konuğu oldu. Yılmaz, bu adli yıl içinde bütün FETÖ davalarının sonuçlanacağını söyledi.

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Bu adli yıl içinde bütün darbe davaları sonuçlanacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 2018 adli yılı içinde darbe teşebbüsü suçlarıyla ilgili tüm davaların sonuçlanacağını açıkladı.

TRT Haber ekranında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Yılmaz, darbe sanıklarının davaları sulandırma çabalarına da işaret etti.

Bütün bunlara rağmen hakim ve savcıların süreci dirayet ve ciddiyetle götürdüğünü belirten Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü; 

"Adli yılı içinde darbe teşebbüsü suçlarıyla ilgili bütün davalar, çok sanıklı olan işte 467, 500 sanıklı olan birkaç tane dosyamız var. Belki bunları ayrı tutabiliriz. Ama bir çok dosya neticelenmiş olacak. Hakim ve savcılarımız darbe yargılamalarını deruhte eden mahkeme başkanları ve heyetimiz sanıkların her türlü hakkı suistimal ederek duruşmayı sulandırmaları yargılamayı sulandırmaları yargılamayı mecrasından uzaklaştırma çabalarına rağmen dirayetle ciddiyetle yargılamaları götürüyorlar. Yargılamayı özünden saptırmadan" TRTHABER
 

Etiketler: Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yı, trt haber
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