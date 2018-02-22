BTK Başkanı Sayan: "Mavi Balina" gibi akımları önlemek için çalışmalarımız sürüyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, BTK'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yerli Üretim ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda, son günlerde dünyada ve Türkiye'de "Mavi Balina" gibi sözde oyunların gençler ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinin arttığını ifade etti.

BTK'dan 'Mavi Balina' oyunu uyarısı

"Mavi Balina" ve benzeri akımların oyun olarak nitelendirilemeyeceğine, bu tür akımların, internet ve çeşitli sosyal paylaşım platformlarında kötü niyetli kişiler tarafından linklerle yayıldığına dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti:

"Amacı, ağına düşürdüğü kullanıcılara zarar vermek olan, oyun yöneticisi olduğunu iddia eden internet korsanları, virüs içeren bir link yaymaktadır. Bu virüs bilgisayar korsanına, kişisel bilgilere erişim imkanı tanımakta, dolayısıyla virüsü kontrol eden kişi kurbanı üzerinde şantaj yapmak suretiyle otorite kurmakta ve bu otorite üzerinden kurbana bazı günlük görevler vermektedir. Oyunun mantığının verilen günlük görevlerin yapılmasına dayalı olduğu, oyuna katılım sağlayan kurbanların korku ve şiddet temalı görevlerle ruh sağlıklarının bozulduğu görülmektedir."

"İnternetteki tehlikelere karşı ailelere önemli görev düşüyor"

Sayan, "Mavi Balina" gibi akımların kullanıcılar arasında yayılmasını önlemek ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışmaların sürdürüldüğüne işaret ederek, geleneksel aile yapısını, kültürel kodları, çocukların ve gençlerin güvenliğini hedef alan, sosyal paylaşım ağlarında viral olarak yayılan bu tür tehlikelere karşı ailelere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Özellikle şiddet, bağımlılık, müstehcenlik, İslamofobi, siber zorbalık ve istismar gibi tehlikeler barındıran oyunların kötü niyetli kişilerin amaçlarına hizmet ettiğini vurgulayan Sayan, şöyle konuştu:

"Aileler, çocuklarının internet ve sosyal paylaşım ağlarında neler yaptığından haberdar olmalı ve sosyal paylaşım ağlarında çocuğunun arkadaşı olarak çevrimiçi adımlarını takip etmeliler. Çocuklarıyla güçlü bir iletişim kanalı geliştirmeli, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça yaklaşım sergilemeliler. Oyunları birlikte oynamak da mevcut risklerden haberdar olmak ve zamanında önlem almak açısından son derece önemli."

Sayan, BTK'nın internet kullanıcıları için bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının bulunduğu "guvenliweb.org.tr" internet sitesinden, internet ve oyunlarla ilgili konularda bilgi sağlanabileceğini belirterek, benzer olgularla sosyal ağlarda karşılaşılması durumunda ilgili sosyal ağın raporlama araçlarıyla yardım merkezlerine ve BTK'nın Bilgi İhbar Merkezi "ihbarweb.org.tr"ye ihbarda bulunulabileceğini ifade etti.

"Bize düşen görev üretmek, üretmek, üretmek"

Sayan, elektronik haberleşme sektörünün yerlileştirilmesi, yerli üreticinin ve ürünün desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, Ar-Ge çalışmalarının Türkiye'nin hedefleriyle uyumu, sektöre ve ekosistem oluşumuna katkıları, üretim, ihracat, küresel marka ve teknolojik yenilik anlamında etkinliği konularını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

İşletmecilere yatırımlarının önemli kısmını yerli malı belgeli ürünlerden ve KOBİ'ler tarafından Türkiye'de üretilen ürünlerden karşılamasına ilişkin yükümlülük getirildiğini anımsatan Sayan, yerli malı belgeli ürün ve KOBİ yükümlülüklerinin belirlenen hedeflerin çok altında kaldığını aktardı.

Sayan, yerli üretim ile büyük çoğunluğu ithal edilen donanım ve yazılım ürünlerini, milli imkanlarla üreterek, ülkenin ihracatına ve istihdamına katkı sağlamayı hedeflediklerini, 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmek için yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürünler üretmek gerektiğini kaydetti.

Elektronik haberleşme alanında dünya markası ürünler üretmeyi amaçladıklarını aktaran Sayan, "Teröre karşı verdiğimiz mücadele, yerli ve milli üretimin önemini bir kez daha gösterdi. Bu mücadelede bize düşen görev üretmek, üretmek, üretmek." ifadesini kullandı.

Sayan, işletmecilerden şebekede kullanılan baz istasyonlarındaki trafiği taşımak amacıyla yoğun şekilde radyolink frekans tahsis talebi aldıklarını belirterek, radyolink frekans tahsis başvurularının BTK tarafından işleme alınabilmesi için yerli malı belgeli ürün kullanılması şartı getirdiklerini bildirdi.

112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemlerinde kullanılacak SIM kartların da BTK tarafından yetkilendirilmiş işletmecilerden temin edilmesi hususunda karar aldıklarını dile getiren Sayan, bu kararların, elektronik haberleşme sektöründeki yerli ve milli üretim ekosisteminin gelişimine pozitif katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA