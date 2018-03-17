Brunson bir Türk düşmanıdır, Uslu ve arkadaşlarının sahibi Amerikalılardır

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere toplam 35 yıl hapis cezası istenen Andrew Craig Brunson'un FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile bağlantısı vurgulandı.

İddianamede, Brunson'un daha önce mensubu olduğu kiliseden terör örgütü PKK'ya verdiği destekten dolayı nasıl kovulduğu ve sonrasında bulunduğu kilisede gerçekleştirdiği terör propagandası tanık ifadesiyle anlatıldı.

Brunson'un, firari sanıklar FETÖ'nün eski Ege Bölgesi İmamı Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan avukat Taner Kılıç'la yakın iş birliği yaptığı, Kürt ve Alevi vatandaşlar üzerindeki ayrıştırma ve casusluk faaliyetlerini icra ettiği belirtilen iddianamede, "Dua" kod adlı gizli tanığın Emre Uslu'nun ABD ile bağlantısına ilişkin paylaştığı bilgilerine yer verildi.

Gizli tanık "Dua" ifadesinde, ABD'de bütün kiliselerin bağlı olduğu ve yurt dışına gidecek elemanların kontrolünün sağlandığı CAMA'ya değinerek, yurt dışına gidecek Mormon veya Evangelist kilisesindeki kişi her ne kadar kendi kilisesine başvursa da veya kilisece görevlendirilse de CAMA'nın izni olmadan ABD dışındaki başka bir ülkede görev yapmasına izin verilmediğini, CAMA üyelerinin CIA, FBI, NSA gibi kurumlarda Mormon veya diğer kiliseler adı altında görev yapmalarına rağmen bağlı oldukları kiliseyi geçici paravan olarak kullandıklarını anlattı.

“Emre Uslu da eğitimini Utah’ta almıştır”

Esas amacın CAMA organizasyonu altında faaliyet yürütmek olduğuna işaret eden "Dua", ABD kamuoyunda CIA, FBI, NSA içindeki bu yapılanmaya sosyal medyada zaman zaman kullanılan "Mormon Çetesi" denildiğini bildirdi. Gizli tanık, "ABD'deki Utah eyaleti Mormonların Mekke'si gibidir. FETÖ/PDY yöneticilerinden Emre Uslu da bütün eğitimini Utah'ta almıştır. CAMA üyesi kiliselerin içerisinde en etkili ve yönlendirici konumunda olan Mormon Kilisesi'dir. Bu kilisenin yapılanması ülkemizde faaliyet gösteren FETÖ/PDY ile birebir aynıdır" şeklinde beyan verdi.

“Onların sahibi Amerikalılardır”

İddianamede, Brunson'un fikir birliği yaptığı arkadaşlarından birinin 2011'de tartıştığı Türk vatandaşına, "Polis şefi Emre Uslu ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibidir, onların sahibi de Amerikalılardır" ifadesini kullandığına da değinilerek, Uslu'nun ABD bağlantısı açık şekilde ortaya konuldu.

"ABD marşı ile yemin ettirdiler"

Gizli tanık "Dua", Brunson'un İzmir'de faaliyet gösterdiği kiliseyi devraldığı F.B.'nin CIA ile yakın bağlantısının olduğunu iddia etti.

F.B.'nin Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'ye götürülerek 4 yıl boyunca Hristiyanlık üzerine eğitim aldığını dile getiren "Dua", şu bilgileri paylaştı:

"Ben F.B.'nin, istihbaratçılık misyonunu kilise üzerinden şüpheli Andrew Craig Brunson'a devrettiğini değerlendiriyorum. Önemli görüşmeleri bizlerden saklarlar ve otelin 2. katında gerçekleştirirler ve çok önemli görüşmelerde kesinlikle telefon kullanmazlar. Ayrıca çok sıkıştıklarında cüzdanlarında ayrı bir telefon kartı taşırlar. Bunu takarak gereken görüşmeyi yaparlar, daha sonra telefon kartını telefondan çıkarırlar. Ayrıca saçma sapan, bir seferlik mail adresleri kullanırlar."

Brunson ile F.B.'nin bir otelde gençlerin beynini yıkamak için toplantılar gerçekleştirdiğini savunan gizli tanık, "Bu toplantıların amacı kilise toplantısı görünümünde daha çok bir beyin yıkama faaliyetiydi. Orada gördüğüm bir manzara, 25 Türk üniversite öğrencisi Amerikan Milli Marşı eşliğinde sağ ellerini göğsün sol yanına getirerek yemin ettikleri görüntüydü" ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün darbe girişimi başarısız olunca üzülmüş

İddianamede, Andrew Brunson'un görüştüğü ABD'li askere FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 21 Temmuz'da gönderdiği mesajdaki ifadelere de yer verildi.

Brunson'un cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" mesajı da iddianameye girdi.

İddianamede, Brunson'un bu mesajıyla, FETÖ'nün askeri darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğunun anlaşıldığı, "Sonunda biz kazanacağız" ibaresiyle de ileride ülke içinde çıkması muhtemel iç karışıklıktan, bağlı bulunduğu illegal yapılanmanın stratejisi kapsamında faydalanmayı düşündüğü, umduğu ve bunu belirttiği şeklinde değerlendirildi.

Darbe girişimini önceden biliyormuş

FETÖ'nün darbe girişiminden Brunson'un önceden haberi olduğuna ilişkin delillere değinilen iddianamede, "Dua" kod adlı gizli tanığın ifadeleri de yer aldı. Gizli tanık, depremin önceden bilinmesinin bilimsel anlamda mümkün olmamasına rağmen Brunson ve arkadaşlarının ülkede bir zelzele yaşanacağını söyleyerek, irtibatı bulunan kişilere askerlerin kullandığı özel bir takım hayati idame malzemelerini verdikleri, zelzeleden kasıtlarının askeri darbe girişimi olduğunu belirtti.

“17-25 Aralık kumpasının operasyon talimatını Sinan Dursun verdi”

Gizli tanık, FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasına ilişkin, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında gıyabında tutuklama kararı bulunan ve kırmızı bülten çıkarılması istenen örgütün üst düzey yöneticilerinden firari sanık Sinan Dursun ile ilgili bilgiler de verdi.

Eski emniyet mensubu Sinan Dursun'un 17 Aralık 2013'te 17-25 Aralık kumpasının operasyon talimatını verdiğini, bu kişinin devletin üst kademelerini dinleyen kişilerle ilişkisinin bulunduğunu, Fetullah Gülen'in talimatıyla bunlarla görüştüğünü öğrendiğini kaydeden "Dua", Dursun'un İsa Mesih'in Son Zamanları Kilisesi ile yakından bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Gizli tanık, Dursun'un ABD'li eşinin de hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yakalama kararı bulunan eski CIA görevlisi Graham Fuller'in ekibinde yer aldığını söyledi.

Brunson teröre destek verdiğinden başka bir kiliseden kovulmuş

Hristiyanlığı tercih eden L.K.'nin ifadesinin de bulunduğu iddianamede, Basmane semtindeki Yenidoğuş Kilisesi'nde pastör olan Brunson'un bölücü terör örgütü PKK'yı savunan kişilere özel ilgisinin olduğu ve herhangi bir olumsuzluk halinde takdir hakkını bunlardan yana kullanıldığından bahsedildi. L.K., kilisede ibadet esnasında kürsüye çıkıp örgüt propagandası yapanlara hiçbir müdahalede bulunulmadığını aktardı.

"Andrew Craig Brunson, 2008-2009 yıllarında Yenidoğuş Kilisesi'nden teröre destek olduğu için kovuldu. Çünkü Yenidoğuş prespiteryan bir kiliseydi ve teröre destek verilmesini istemiyordu. Brunson buradan kovulduktan sonra yaklaşık 1,5 ay yurt dışında kaldı. Net olarak nereye gittiğini bilmiyorum ancak Amerika'ya gittiğini, kendisinin yardımcısı olan karısı ve bazı şahıslar bize söylemişlerdi. Brunson, Türkiye'ye geldikten sonra bir hafta içerisinde Alsancak'ta bulunan Bornova Sokağı'nda yeni bir kilise açtı" beyanında bulunan L.K., sanığın ne amaçla Diriliş Kilisesi'ni açtığını öğrenmek, ne yapmak istediğinin boyutlarını görmek için buraya gittiğini söyledi.

Bomba eğitimi almış kişiler kiliseye gelmiş

Bölücü görüşe sahip ve hatta bomba eğitimi almış kişilerin de bu kiliseye geldiğini gördüğüne dikkati çeken L.K., Brunson'un Suriye'nin Kobani kenti ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini, PKK sempatizanı kişilerle örgütün sözde renklerini temsil eden bez parçalarıyla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştığını ve bu bölgelere kargoyla Kürtçe İncil gönderdiğini öne sürdü.

Haritada Türkiye'nin sınırları değiştirilmiş

Kilisenin alt katında ayin yapıldığını, üst katta ise cemaatin giremediği ancak örgüt sempatizanlarının rahatça kullandıkları 2 oda bulunduğuna işaret eden L.K., bir gün ayinin sona ermesinin ardından yapılacak 4 saatlik özel bir toplantıyı öğrendiğinde olanları takip ettiğini, toplantının sona ermesinin ardından odaya girmek için fırsat kolladığını belirtti.

Üst kattaki tuvaletin karşısındaki odaya girdiğinde gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü ifade eden L.K., ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu odaya girdiğimde, sağ tarafta kitapların bulunduğu raflar olduğunu, masa ve sandalyelerin bulunduğunu, masa üzerinde katlanmış Türkiye haritalarının olduğunu, bu haritaların bazılarının üzerlerinde elle çizim ve işaretlerin yapılmış olduğunu, sınırların değiştirilmiş olduğunu gördüm. Masanın ilerisinde oda içerisinde yerde kolilerin olduğunu, merak ederek ağzı kapalı olan kolilerden bir tanesini açtığımda, içerisinde PKK'ya ait yasa dışı broşürlerin bulunduğunu gördüm. Bu broşürlerden masa üzerinde de vardı. Aşağıdan ayak seslerinin geldiğini duyunca hemen odadan telefonla görüşüyormuş gibi çıktığımda yakalandım. Bu odaya girenlere ceza verildiği halde bana ceza vermedi. İlk ayinde bununla ilgili olarak cemaatte bulunan herkese o odaya bir daha girilmeyeceğini söylediler."

"Brunson bir Türk düşmanıdır"

Brunson'un bir ayin sırasında Kürtlerle Türklerin savaş içerisinde olduğuna ilişkin sözlerini duymasının ardından buna tepki göstermesi sonrası sözlerini toparladığını iddia eden L.K., "Andrew Craig Brunson bir Türk düşmanıdır. Kiliselerinde bazı sıralara 'Türkler oturamaz' yazdırırdı. İstanbul ve İzmir'de bazı kiliseler artık Kürt kilisesi olarak anılmaya başlandı. İzmir'deki Kürt kilisesi de Brunson'un açmış olduğu Diriliş Kilisesi'dir. Hatta bazı yerlerde Kürt kilisesi kartı verildiğini duydum. İstanbul'daki arkadaşım bana bu kartın resmini göndermişti ancak telefonumu değiştirdiğim esnada bu fotoğraf telefonumdan silinmiş olduğundan fotoğrafı bulamıyorum" bilgilerini paylaştı.

Firari FETÖ mensuplarının saklandığı iddiası

L.K., Koreli iş adamının finanse ettiği evde özel toplantıların yapıldığını iddia ederek, darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ üyelerinin Brunson'un ekibince bu evde bir dönem saklandığını vurguladı.

“Kürtlere yönelik ayinler düzenliyordu”

Kiliselerin maddi yardımının ABD'den geldiğini, 6 ayda bir yapılan teftişlerde kiliselerde ne kadar cemaat bulunduğu, ne kadar para harcandığı, ne kadar paraya ihtiyaç olduğu gibi durumların tespit edildiğini bildiren gizli tanık, "O dönemde kilise açmak moda olmuştu. Andrew Craig Brunson, kilisesinde ve evlerde yapılan özel toplantılarda Kürtlere yönelik özel ayinler düzenlemekteydi. Bu tipler dışarıda ayrı bir misyonerlik faaliyeti yürütmezler. Evlerde ev çalışması yaparlar. 30 kişilik bir cemaat oluştuysa bunu üçe, dörde böler. O gruplardan biri muhakkak Kürtlerden oluşur ve bu çalışmalar içinde yanlış hatırlamıyorsam 'Ziyajin' isimli Kürtçe İncil de oluşturuldu" dedi.

"Amaç Kürtleri Hristiyanlaştırarak ayrıştırmaktı"

Gizli tanık, "Diriliş Kilisesi'nin Güneydoğu'da Kürtlere yönelik ayrı bir cemaati vardır. Brunson, yönetici olduğu için kendisi kontrol eder. Kürtlerin özellikle bu şekilde Hıristiyanlık dinine yönlendirilmesindeki amaç Kürdistan'ın kurulmak üzere olduğu inancıyla Kürtleri Hristiyanlaştırarak ayrıştırmaktır" dedi.

Gizli tanık şöyle devam etti:

Örneğin Irak işgalinde 600 rahip sırf bu görev için Irak'a girmiştir ve Kuzey Irak'ta da bir sürü kilise açılmıştır. Bunların inancına göre kayıp 13. bir kabile vardır ve bu kabile kutsaldır. Bunlar arasındaki ayrışmaya göre kayıp 13. kabile bir kısmına göre Kürtlerdir, bir kısmına göre Türklerdir. Andrew'in kilisesi 13. kabilenin Kürtler olduğuna inanmaktadır. Bu inanca göre Kürtler, tanrı tarafından özel seçilmiş, kutsanmış bir kabiledir. Bu nedenle ayrı bir Kürdistan kurulması ve Kürtlerin layık olduğu Hristiyanlık diniyle buluşmalarını temin etmek, Diriliş Kilisesi'nin amaçlarından biridir."

Kaynak: AA